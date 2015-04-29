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KKTC'den Burhan Kuzu'ya 'yamuk' cevabı

Burhan Kuzu, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'Belli ki sende yamukluk var' demişti

29 Nisan 2015 15:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 'yavru vatan-kardeş vatan' polemiği yaşayan KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için, ”Belli ki sende yamukluk var. Rumları çok beğeniyorsa, gitsin Rum tarafında yaşasın” diyen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya Akıncı'dan yanıt geldi:

”Çirkin bir üslupla, seçilmiş Cumhurbaşkanına ve onun şahsında Kıbrıs Türk halkına hakaret edilmiştir.”

 

‘Yamuk’ krizi

 

Kuzu önceki gece bir TV kanalında Akıncı’yı eleştirerek, ”Rum tarafı senin gelmeni istiyorsa, belli ki sende yamukluk var. Bu mantık çok yürümez. 'AB’ye bizi alırlar' diye düşünüyorlarsa rüyasında görürler. Neye güvenip de bizimle kötü olmaya kalkıyor. İnsan bir defa haddini bilir. Sen Rum’dan önce bana yakın olmalısın” dedi.

Bunun üzerine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kuzu’ya sert bir cevap verdi. Akıncı’nın ofisinden şu açıklama yapıldı:

”Burhan Kuzu’nun, bir TV haber kanalında yayınlanan programda, Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’ya yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu esefle öğrenilmiştir. Çok çirkin ve seviyesiz bir üslupla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun şahsında Kıbrıs Türk halkına hakaret etmiştir. Kıbrıs Türk halkı büyük çoğunlukla Sayın Cumhurbaşkanımızın hem şahsına, hem vizyonuna onay vermiştir. Herkesi Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. Bunun yerine, hakaret yönüne gidilmesini esefle kınadığımızın bilinmesini istiyoruz”

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