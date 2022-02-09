KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Halil Falyalı açıklaması: Üzgünüm, değerli bir kardeşimizdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürülmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "çok üzgün olduğunu" ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Kıbrıs Postası’nda yayınlanan Sabah Postası isimli programa internetten katılan Tatar, "çok üzgün olduğunu" kaydederek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kolordu Komutanlığı ile görüştüğünü koordineli şekilde olayın araştırılacağını belirtti. En büyük temennisinin sorumluların bir an önce bulunması olduğunu ifade eden Tatar, 'olay nedeniyle herkesin yaralandığını' belirtildi. Tatar, PGM Müdürü ile temaslarının sürdüğünü ve ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı olarak da açıklama yapacağını dile getirdi.

Akşam saatlerinde denizin dalgalı olduğunu ve sahil güvenliğin de varlığına işaret ederek, deniz yoluyla kaçmalarının mümkün olamayacağının iletildiğini ifade eden Tatar, güvenlik birimlerinin, Türkiye’deki güvenlik birimleriyle iş birliği içerisinde olduğunu anlattı.

Tatar, "Üzüntümü paylaşmak istiyorum, değerli bir kardeşimizdi, bu ülkeye yatırımlar yapmıştı, çok insana iyilik yapmıştı. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bizim yapmamız gereken bu işi takip etmek ve sorumluluları ortaya çıkarmak. Temaslarımı sürdürüyorum" dedi.

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