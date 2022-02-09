Gazeteci Timur Soykan:  Halil Falyalı’nın cinayeti sadece yeraltı dünyasında değil yer üstünde de büyük savaşın başladığını ortaya koyuyor

BirGün yazarı Timur Soykan, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen ve dün akşam KKTC'de Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin olarak, "Halil Falyalı’nın cinayeti sadece yeraltı dünyasında değil yer üstünde de büyük savaşın başladığını ortaya koyuyor" değerlendirmesini yaptı.

"Halil Falyalı’yı ölüme götüren 3 olasılık var" diyen Soykan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halil Falyalı’nın cinayeti sadece yeraltı dünyasında değil yer üstünde de büyük savaşın başladığını ortaya koyuyor. Bilgiselle anlatalım. Üç ana olasılık var: Bir: Türkiye’deki 100 milyar TL'lik yasa dışı bahis pazarı. İki: Falyalı’nın şantaj arşivi. Üç: Uyuşturucu kaçakçılığı." ifadesini kullandı.

"Halil Falyalı’ya bahis lisansları verildi ve devasa servetinin önü açıldı"

Soykan şunları kaydetti:

"Birinci olasılık: Türkiye’de sanal kumar yasaklanıp bahis tekel olunca kumar adası KKTC, yasa dışı bahsin de üssüne çevrildi. Halil Falyalı’ye bahis lisansları verildi ve devasa servetinin önü açıldı. 84 milyonluk Türkiye büyük bir pazarken yavru vatanda organizasyon kuruldu. Halil Falyalı Kıbrıs dışında da (Belarus, Ukrayna, Malta) ülkelerden lisanslar aldı. Arkasındaki destekle büyüdü. MASAK raporuna göre; Türkiye’de 2017 yılında 50 milyar liralık yasa dışı bahis pazarı oluştu. Bugün bu miktarın 100 milyar lirayı aştığına şüphe yok. Veysel Şahin 2017'de tutuklandıktan sonra bu pazarın büyük kısmını Falyalı elinde tutuyordu.

Elbette Türkiye’de büyük bir mafya grubu ile ortaklığı şarttı. Ancak para yeraltındaki bütün dengeleri değiştirecek kadar büyük. Halil Falyalı’nın ismi Game Over (2007), Handikap (2016) operasyonlarında gündeme geldi. Ancak bu soruşturmalardan Halil ve kardeşi Hüsnü Falyalı’nın adı hep silindi. Veysel Şahin Türkiye'de tutuklanınca anlattı. Türkiye'den polislerin KKTC'ye gelip haklarındaki soruşturmaları silmek karşılığında paralar istediğini iddia etti.

"Koruma altındaki Falyalı büyük servete sahip oldu"

Koruma altındaki Falyalı büyük servete sahip oldu. Hatta İngiltere Premier Lig takımı Fulham’ı 100 milyon Sterlin’e satın almak istedi. Falyalı’nın KKTC’de siyasi partileri finanse edecek güce erişti. Türkiye’deki siyasilerle bağlantıları da sık sık gündeme geldi.

"Büyük olasılık: Yasa dışı bahisteki savaş Falyalı'yı ölüme götürdü"

100 milyar TL kara paranın olduğu yerde siyaset ve bürokrasiden destek almadan daha doğrusu oraya pay dağıtmadan ayakta kalınamazdı. Sadece yeraltında değil yer üstünde de ‘kara pasta’ paylaşılamıyordu. Büyük olasılık: Yasa dışı bahisteki savaş Falyalı'yı ölüme götürdü.

"İkinci olasılık: Falyalı’nın şantaj arşivi"

İkinci olasılık: Falyalı’nın şantaj arşivi. Sedat Peker ifşalarında Erkam Yıldırım’ın bir kaset ile Falyalı’nın eline düştüğünü iddia etti. Sedat Peker, daha sonra Falyalı’ya ait siyasilere şantaj görüntüleri olan arşivin kendi eline geçtiğini de öne sürdü.

"Falyalı bunları kendisini korumak için elinde tutuyordu."

Sedat Peker, KKTC Başbakanı’nın görüntüsünü yayınladı. Peker bu arşivde sadece KKTC değil Türkiye’den siyasilerin de kasetlerinin olduğunu öne sürdü. Bu arşivin bazıları için çok tehlikeli olduğu ortada. Falyalı bunları kendisini korumak için elinde tutuyordu. Kumarhanesindeki bir personele işkence yaptığı iddiasıyla tutuklandıktan hemen sonra özel hastaneye sevk edilmesi gücünü ortaya koydu. Peker'in yayınladığı görüntüyle Falyalı'nın da eli güçlenmişti.

"Bu arşiv nedeniyle Falyalı hedef olmuş olabilir mi?"

Hatta kısa süre içinde cezaevinden tahliye olmasını sağlayan gelişmeler de yaşandı. Peker de başına bir iş gelirse Falyalı’nın arşivini yayınlayacağını söylemişti. Bu arşiv nedeniyle Falyalı hedef olmuş olabilir mi? Ya da bu cinayet şantaj kasetlerini ortaya saçar mı?

Üçüncü olasılık: Uyuşturucu kaçakçılığı. Sedat Peker, Halil Falyalı’nın bir şantaj kasetiyle Erkam Yıldırım’ı uyuşturucu rotası oluşturmak için kullandığını iddia etmişti. Bu konuda bir delil ortaya koymadı. Ancak Erkam Yıldırım’ın Peker'in söylediği tarihlerde Venezuela’ya ziyareti uzun tartışmalar başlatmış, ‘Pandemi için yardım götürdü’ açıklaması boşa düşünce iddialar da çoğalmıştı.

ABD, Falyalı’yı 2015'ten itibaren uyuşturucu kaçakçılığından soruşturuyordu. Virginia Mahkemesi’nde dosya vardı. Dosyaya göre; Kıbrıs’tan İngiltere’ye uçakla meyve-sebze kolileri arasında eroin sevk etmişti. Mersin’den KKTC’ye botlarla eroin taşıdıkları iddiası da dosyadaydı.

"Devlet-mafya-siyaset üçgeninde kazan kaynıyor, bu cinayet büyük bir savaşın işareti"

Dosyada Falyalı'nın kara para transferlerine dair bir DEA ajanının tespitleri vardı. Falyalı'nın döviz bürolarıyla kara para transferleri yaptığı iddia edildi. Uyuşturucu kaçakçılığındaki anlaşmazlıklar Falyalı'yı ölüme götürmüş olabilir. Pek çok olasılık var ancak şuna hiç şüphe yok: Falyalı cinayetinin arkasında büyük bir karanlık duruyor. Devlet-mafya-siyaset üçgeninde kazan kaynıyor. Bu cinayet büyük bir savaşın işareti.

Küçük bir adada ve güvenlik kameralarıyla dolu merkezi yerde bu cinayeti işleyenlerin yakalanmadığı her dakika şüpheleri büyütüyor. Bağlantıların derinliğine dair kuşkular artıyor.

"Türkiye sürekli derinleşen karanlığa koşuyor"

Türkiye’de iktidar yanlısı medyada Falyalı cinayetinin saatlerdir haber olmaması da çok önemli bir veri olarak önümüzde duruyor. Neden tek satır haber girmediler? Türkiye sürekli derinleşen karanlığa koşuyor."





Halil Falyalı kimdir?

Sedat Peker'in yayınladığı videolarda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı isimlerden biri olan Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu iş insanı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 7 Ekim’de hakkında yakalanma kararı çıkarılan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı yakalandı. Falyalı, işletmecisi olduğu kumarhanede hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanını zorla alıkoyarak, darp ve tehdit ettiği gerekçesi ile beraberinde 3 çalışanı ile turizm merkezi Girne’de mahkeme karşısına çıkarılmıştı. Mahkeme, Halil Falyalı ve 3 çalışanının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle gözaltında kalmasına karar verilmişti.



Sedat Peker Falyalı ile ilgili ne demişti?

Peker'in Falyalı'nın adının geçtiği açıklamaları şöyle:

"Suriye Lazkiye limanı...

Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Bey. Bu senenin başında, o mal yakalandıktan sonra iki kez gitti 4 kez kaldı. Karakas'tan geliyor, kuru yük gemileri doğrudan Türkiye'ye geliyor ama konteynır gemileri Dominik'te durup öyle geliyor. Dominik üzerinden de çok yakalanmalar başlayacak. Ben bizim liman çok önemli dedim ya, gemi girmez diyorlar, ben girer mi dedim. 30-35 metrelik yatlarla, 500 ton, bir ton, iki ton kokainler o şekilde dağılıyor. Suriye Lazkiye üzerinden de yapılıyor. Kıbrıs Halil Falyalı, tüm para trafiği buradan yapılıyor. Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var, neden getirmiyorsunuz. Tüm yasadışı bahis işleri onda, uyuşturucu sevkiyatı. Erkam Yıldırım-Halil Falyalı, birazdan geleceğiz.

Erkam Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri. Ben Binali Bey'in böyle bir organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum. Erkam Yıldırım'la ilgili çekilen kasetler vardı, sonra bu işin aparatı haline geldi. Neden kokain yakalanamıyor, Erkam Yıldırım'ın gemileri üzerinden de değil sadece. Bu organizasyonun Mehmet Ağar da tamamen ortasında. Erkam Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın."

Ne olmuştu?

Yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yönettiği Yalıkavak Marina üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasını ortaya attı. Peker, Yalıkavak üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretinin rotasının bir süre sonra Venezuela ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönüne döndüğünü ve bu ticarette eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da rolünün olduğunu ileri sürdü. Peker'in iddiaları arasında ismi geçenlerden biri de Halil Falyalı oldu. KKTC'de kumarhane işleten ve sanal bahis sitelerini yönettiği bilinen Falyalı, Sedat Peker'in ortaya attığı uyuşturucu iddialarını reddetti. Falyalı, Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım'la hayatı boyunca hiç tanışmadığını ifade etti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınına bağlanan Falyalı, şunları söylemişti:

Hayatımda ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu... ne yan yana geldik. Diyorlar ya 'uydu antenlerine baksınlar, sinyallere baksınlar', baksınlar. Hiçbir zaman biz bir araya gelmedik. Bu bahsi geçen insanların hiçbirini tanımıyorum. Hayatımda 3 kilometre yakınlarına bile gelmedim, görmedim, tanımıyorum."

Eski KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'ndan Falyalı açıklamaları

Sedat Peker'in yayınladığı videolardan sonra ismi gündeme gelen Halil Falyalı'yla ilgili, eski KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncu ve eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da açıklamalarda bulunmuştu. KKTC Meclisi'nde bir arazi satışı nedeniyle konuşma yapan Kalyoncu, bu konuşması nedeniyle Falyalı'nın kendisini arayarak kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söylemişti.

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, "Çeşitli kirli ve yasadışı ilişkilerin Halil Falyalı ismiyle de bağlantılı olduğu yönünde iddiaların olduğu biliniyor" demişti.

Erkam Yıldırım'ın Venezuela seyahati

Sedat Peker'in Halil Falyalı üzerinden dile getirdiği Erkam Yıldırım'la ilgili iddialar, eski Başbakan Binali Yıldırım tarafından yalanlanmıştı. Binali Yıldırım, Venezuela'da resmi heyetle birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Erkam Yıldırım'ın, koronavirüs nedeniyle Venezuela'ya test kiti ve maske götürdüğünü ifade etmişti. Ancak gümrükte, Erkam Yıldırım'ın test kiti ve maske götürdüğüne ilişkin bir kayıt olmadığı ortaya çıkmıştı.

İddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Falyalı, ekim ayında Girne'de polise teslim olmuştu.

Instagram hesabından bugün yaptığı bir paylaşımla serbest bırakıldığını duyuran Halil Falyalı'nın, kendisi ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldığı öğrenildi.

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