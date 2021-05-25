Sedat Peker'in işaret ettiği Halil Falyalı'ya ABD'de "kara para aklamaktan" dava açıldığı ortaya çıktı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı Halil Falyalı'ya 2016 yılında ABD'de dava açıldığı ortaya çıktı.

Odatv'den Serdar Cebe'nin paylaştığı belgelerde Virginia eyaletinde Halil Falyalı, Hüsnü Falyalı ve Özgür Demir'e yönelik suç duyurusunda üçlünün "ABD içinden veya dışından yasa dışı bir aktiviteden elde edilmiş parayı aklamaya çalıştığı" iddia ediliyor.

Belgelerde, "Yasadışı olarak parasal araçlarla dışarıdan getirilen mallar ve paraların Virginia'da aklandığı ve buna göre yapılan kara para ticareti içinde bir çok enstrümanın kullanıldığı; bunun içinde uyuşturucunun olduğu" iddia ediliyor.