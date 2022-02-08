Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı silahlı saldırıda öldürüldü

T24 Haber Merkezi

KKTC’li gazeteci Ulaş Barış’ın T24’e verdiği bilgiye göre organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı’nın konvoyuna evinin yakınlarında saldırı gerçekleştirildi. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda Falyalı’nın şöförü Murat Demirtaş'ın da öldürüldüğü belirtildi.

Eşi ve çocukları yara almadı

Barış, saldırı sırasında arka araçta eşi ve çocuklarının bulunduğunu ve yara almadan kurtulduklarını aktardı.

Kaldırıldığı hastanenin başhekiminden açıklama

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, KKTC'de silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı hakkında, “Hastanemizin; kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” açıklamasını yaptı.

Yenen’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin; kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir.”

Polis Subaylığı: Soruşturma sürüyor

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada ise "Saat 19.00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor." ifadeleri yer aldı.

Gazeteci Acarer: Peker arşivini ele geçirmişti

Gazeteci Erk Acarer, Falyalı'nın uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandığı, kaldırıldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdiğini duyurarak; Peker'in arşivini ele geçirdiğini hatırlattı.

Halil Falyalı kimdir?



Sedat Peker'in yayınladığı videolarda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı isimlerden biri olan Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu iş insanı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 7 Ekim’de hakkında yakalanma kararı çıkarılan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı yakalandı. Falyalı, işletmecisi olduğu kumarhanede hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanını zorla alıkoyarak, darp ve tehdit ettiği gerekçesi ile beraberinde 3 çalışanı ile turizm merkezi Girne’de mahkeme karşısına çıkarılmıştı. Mahkeme, Halil Falyalı ve 3 çalışanının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle gözaltında kalmasına karar verilmişti.

Sedat Peker Falyalı ile ilgili ne demişti?

Peker'in Falyalı'nın adının geçtiği açıklamaları şöyle:

"Suriye Lazkiye limanı...

Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Bey. Bu senenin başında, o mal yakalandıktan sonra iki kez gitti 4 kez kaldı. Karakas'tan geliyor, kuru yük gemileri doğrudan Türkiye'ye geliyor ama konteynır gemileri Dominik'te durup öyle geliyor. Dominik üzerinden de çok yakalanmalar başlayacak. Ben bizim liman çok önemli dedim ya, gemi girmez diyorlar, ben girer mi dedim. 30-35 metrelik yatlarla, 500 ton, bir ton, iki ton kokainler o şekilde dağılıyor. Suriye Lazkiye üzerinden de yapılıyor. Kıbrıs Halil Falyalı, tüm para trafiği buradan yapılıyor. Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var, neden getirmiyorsunuz. Tüm yasadışı bahis işleri onda, uyuşturucu sevkiyatı. Erkam Yıldırım-Halil Falyalı, birazdan geleceğiz.

Erkam Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri. Ben Binali Bey'in böyle bir organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum. Erkam Yıldırım'la ilgili çekilen kasetler vardı, sonra bu işin aparatı haline geldi. Neden kokain yakalanamıyor, Erkam Yıldırım'ın gemileri üzerinden de değil sadece. Bu organizasyonun Mehmet Ağar da tamamen ortasında. Erkam Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın."

Ne olmuştu? Yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yönettiği Yalıkavak Marina üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasını ortaya attı. Peker, Yalıkavak üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretinin rotasının bir süre sonra Venezuela ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönüne döndüğünü ve bu ticarette eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da rolünün olduğunu ileri sürdü. Peker'in iddiaları arasında ismi geçenlerden biri de Halil Falyalı oldu. KKTC'de kumarhane işleten ve sanal bahis sitelerini yönettiği bilinen Falyalı, Sedat Peker'in ortaya attığı uyuşturucu iddialarını reddetti. Falyalı, Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım'la hayatı boyunca hiç tanışmadığını ifade etti. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınına bağlanan Falyalı, şunları söylemişti: Hayatımda ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu... ne yan yana geldik. Diyorlar ya 'uydu antenlerine baksınlar, sinyallere baksınlar', baksınlar. Hiçbir zaman biz bir araya gelmedik. Bu bahsi geçen insanların hiçbirini tanımıyorum. Hayatımda 3 kilometre yakınlarına bile gelmedim, görmedim, tanımıyorum." Eski KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'ndan Falyalı açıklamaları Sedat Peker'in yayınladığı videolardan sonra ismi gündeme gelen Halil Falyalı'yla ilgili, eski KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncu ve eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da açıklamalarda bulunmuştu. KKTC Meclisi'nde bir arazi satışı nedeniyle konuşma yapan Kalyoncu, bu konuşması nedeniyle Falyalı'nın kendisini arayarak kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söylemişti. Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, "Çeşitli kirli ve yasadışı ilişkilerin Halil Falyalı ismiyle de bağlantılı olduğu yönünde iddiaların olduğu biliniyor" demişti. Erkam Yıldırım'ın Venezuela seyahati Sedat Peker'in Halil Falyalı üzerinden dile getirdiği Erkam Yıldırım'la ilgili iddialar, eski Başbakan Binali Yıldırım tarafından yalanlanmıştı. Binali Yıldırım, Venezuela'da resmi heyetle birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Erkam Yıldırım'ın, koronavirüs nedeniyle Venezuela'ya test kiti ve maske götürdüğünü ifade etmişti. Ancak gümrükte, Erkam Yıldırım'ın test kiti ve maske götürdüğüne ilişkin bir kayıt olmadığı ortaya çıkmıştı. İddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Falyalı, ekim ayında Girne'de polise teslim olmuştu. Instagram hesabından bugün yaptığı bir paylaşımla serbest bırakıldığını duyuran Halil Falyalı'nın, kendisi ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldığı öğrenildi.

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