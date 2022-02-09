Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti; Halil Falyalı cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı ve şoförünün dün akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandı.

Halil Falyalı’nın bulunduğu araca evinin yakınlarında silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından Halil Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. KKTC polisi tarafından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Falyalı'nın cenazesinin yarın İskele bölgesine bağlı Kumyalı'da toprağa verileceği belirtildi. (AA)

Ne olmuştu?

Yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yönettiği Yalıkavak Marina üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasını ortaya attı. Peker, Yalıkavak üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretinin rotasının bir süre sonra Venezuela ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönüne döndüğünü ve bu ticarette eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da rolünün olduğunu ileri sürdü. Peker'in iddiaları arasında ismi geçenlerden biri de Halil Falyalı oldu. KKTC'de kumarhane işleten ve sanal bahis sitelerini yönettiği bilinen Falyalı, Sedat Peker'in ortaya attığı uyuşturucu iddialarını reddetti. Falyalı, Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım'la hayatı boyunca hiç tanışmadığını ifade etti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınına bağlanan Falyalı, şunları söylemişti:

Hayatımda ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu... ne yan yana geldik. Diyorlar ya 'uydu antenlerine baksınlar, sinyallere baksınlar', baksınlar. Hiçbir zaman biz bir araya gelmedik. Bu bahsi geçen insanların hiçbirini tanımıyorum. Hayatımda 3 kilometre yakınlarına bile gelmedim, görmedim, tanımıyorum."

Eski KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'ndan Falyalı açıklamaları

Sedat Peker'in yayınladığı videolardan sonra ismi gündeme gelen Halil Falyalı'yla ilgili, eski KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncu ve eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da açıklamalarda bulunmuştu. KKTC Meclisi'nde bir arazi satışı nedeniyle konuşma yapan Kalyoncu, bu konuşması nedeniyle Falyalı'nın kendisini arayarak kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söylemişti.

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, "Çeşitli kirli ve yasadışı ilişkilerin Halil Falyalı ismiyle de bağlantılı olduğu yönünde iddiaların olduğu biliniyor" demişti.

Erkam Yıldırım'ın Venezuela seyahati

Sedat Peker'in Halil Falyalı üzerinden dile getirdiği Erkam Yıldırım'la ilgili iddialar, eski Başbakan Binali Yıldırım tarafından yalanlanmıştı. Binali Yıldırım, Venezuela'da resmi heyetle birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Erkam Yıldırım'ın, koronavirüs nedeniyle Venezuela'ya test kiti ve maske götürdüğünü ifade etmişti. Ancak gümrükte, Erkam Yıldırım'ın test kiti ve maske götürdüğüne ilişkin bir kayıt olmadığı ortaya çıkmıştı.

İddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Falyalı, ekim ayında Girne'de polise teslim olmuştu.