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Eğitim

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını isteyen okul müdürü görevden alındı

23 Mart 2022 15:57

Okuldaki öğretmenlere gönderdiği yazıda, kız öğrencilerle erkek öğlencilerin birlikte oturmaması talimatı veren Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın görevden alındı. 

BirGün'ün MEB kaynaklarından edindiği bilgiye göre müdür Haydar Akın, görevinden alındı. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de Akın hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

TIKLAYIN | Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını isteyen okul müdürüne soruşturma

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