Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını isteyen okul müdürü görevden alındı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p data-kiosked-context-name="kskdUIContext_01fyvdn039nfm829ckwkmn2xcn">Okuldaki öğretmenlere gönderdiği yazıda, kız öğrencilerle erkek öğlencilerin birlikte oturmaması talimatı veren Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü <strong>Haydar Akın </strong>görevden alındı. </p>\n<p data-kiosked-context-name="kskdUIContext_01fyvdn039nfm829ckwkmn2xcn">BirGün'ün MEB kaynaklarından edindiği <a rel="nofollow" href="https://www.birgun.net/haber/skandal-harem-selamlik-oturma-duzeni-talimati-veren-okul-muduru-gorevden-alindi-381468" target="_blank" rel="noopener">bilgiye göre</a> müdür Haydar Akın, görevinden alındı. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de Akın hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.</p>\n<p class="p1"><strong>TIKLAYIN |<a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/kiz-ve-erkek-ogrencilerin-ayri-oturtulmasini-isteyen-okul-mudurune-sorusturma,1022843" target="_blank" rel="noopener"> Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını isteyen okul müdürüne soruşturma</a></strong></p>\n<p class="p2"><span class="s2"><strong>TIKLAYIN | </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/mithatpasa-ortaokulu-nda-mudurden-skandal-talimat-kiz-ogrenciler-ile-erkek-ogrenciler-birlikte-oturmayacak,1022786"><strong>Mithatpaşa Ortaokulu'nda müdürden skandal talimat: Kız öğrenciler ile erkek öğrenciler birlikte oturmayacak</strong></a></span></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x89b59w?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>