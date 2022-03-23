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Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını isteyen okul müdürüne soruşturma

Okul müdürünün gönderdiği yazıda "Tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir" ifadeleri yer almıştı

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23 Mart 2022 10:51

Okuldaki öğretmenlere gönderdiği yazıda, kız öğrencilerle erkek öğlencilerin birlikte oturmaması talimatı veren Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın hakkında soruşturma başlatıldı.

Osmangazi Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Basında yer alan Osmangazi İlçesindeki bir ortaokulda yaşanan hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir” denildi.

TIKLAYIN - Mithatpaşa Ortaokulu'nda müdürden skandal talimat: Kız öğrenciler ile erkek öğrenciler birlikte oturmayacak

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