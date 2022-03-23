Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını isteyen okul müdürüne soruşturma

Okuldaki öğretmenlere gönderdiği yazıda, kız öğrencilerle erkek öğlencilerin birlikte oturmaması talimatı veren Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın hakkında soruşturma başlatıldı.

Osmangazi Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Basında yer alan Osmangazi İlçesindeki bir ortaokulda yaşanan hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir” denildi.

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