Mithatpaşa Ortaokulu'nda müdürden skandal talimat: Kız öğrenciler ile erkek öğrenciler birlikte oturmayacak

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, okuldaki öğretmenlere gönderdiği yazıda, kız öğrencilerle erkek öğlencilerin birlikte oturmaması talimatını verdi.

Bursa'daki Mithatpaşa Ortaokulu'nda okul müdür, öğretmenelere skandal bir talimat gönderdi. Akın'ın gönderdiği yazıda öğrencilerin sadece hemcinsleriyle oturması gerektiği belirtildi.

Okul müdürünün gönderdiği yazıda "Değerli öğretmen arkadaşlarımız, 22.03.2022 tarihi itibarıyla tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu karar sosyal medyada tepki çekti.