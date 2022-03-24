Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını isteyen müdür MEB’in evrakı diye sahte belge hazırlamış!

Bursa Osmangazi’de Mithatpaşa Ortaokulu’nda Okul Müdürü Haydar Akın tarafından öğretmenlere gönderilen ve kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması istenen yazının sahte olduğu ortaya çıktı. Müdür Akın, sahte belge nedeniyle görevden alındı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, okul müdürü yazıya gerekçe olarak velilerin talebini öne sürerken okulda görevli öğretmenler, “Biz böyle bir uygulama yapamayız. Bize resmi yazı gösterin” dedi. Öğretmenlerin talebi üzerine yazıyı hazırlayan okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Akın, aynı gün sonuçlandırılan soruşturmanın ardından görevinden alındı.

Mithatpaşa Ortaokulu’nun bazı velileri, çocuklarının hemcinsleriyle oturtulması talebiyle okul yönetimine başvurdu. Bunun üzerine yönetim, öğretmenlerin bulunduğu mesajlaşma grubuna, “Değerli arkadaşlar, kız ve erkek yan yana oturtulmuş bazı sınıfları görüyorum. Sınıf öğretmenlerimizin sınıflarda kesinlikle erkeklerin erkeklerle kızların kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum” mesajı atıldı.

MEB yazısı dediği belgeyi kendi hazırlamış

Mesaja tepki gösteren öğretmenler okul müdürüne, “Biz böyle bir uygulamayı hayata geçiremeyiz. Bize resmi yazı gösterin” dedi. Okul müdürü ise skandal ifadeleri içeren o yazıyı hazırladı. Yazıyı içeren belge üzerinde bulunan elektronik doğrulama kodunun MEB sisteminde karşılığı olmadığı belirlenirken Akın, görevinden alındı.

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