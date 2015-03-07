Kız öğrenciler arkadaşlarının ölümüne isyan etti, eksi 15 derecede yol kapattı

Kars'ta rahatsızlanarak hayata veda eden Kafkas Üniversitesi öğrencisi Safinaz Öretmen için ambulansın geç geldiği gerekçesiyle Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan kız arkadaşları gece yarısı sıfırın altında 14.7 derecede protestoda düzenledi. Öğrenciler, karayolunu trafiğe kapattı, yurt yönetimini istifaya çağırdı. Yoldaki bir ambulansı yumruklayan kız öğrencileri Vali Günay Özdemir sakinleştirdi.

Kafkas Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Safinaz Öretmen, İstanbul dönüşü eşyalarını yerleştirdiği KYK'nın kız yurdunda arkadaşlarına, "Nefes alamıyorum" dedi ve fenalaştı. Ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybeden Safinaz Öretmen'in ilk tesbitlere göre masif pulmoner emboli atması sonucu öldüğü belirtildi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Safinaz'ın rahatsızlanmasından sonra yurt yönetiminin ambulansı geç çağırdığını ileri süren arkadaşları, gece yarısı sokağa çıktı.

Erzurum-Kars karayolunda bulunan Paşaçayır Mahallesi'ndeki KYK'da kalan 600 kadar kız öğrenci, Safinaz'ın geç gelen ambulans yüzünden öldüğünü ileri sürerek karayolundan geçen araçları durdurdu, bir ambulansı yumrukladı. Havanın sıfırın altında 14.7 dereceyi gösterdiği Kars'ta kız öğrencilerin bazıları soğuk nedeniyle eylemi kısa kesti. Eyleme devam eden 300 kadar kız öğrenci, "Valiyi istiyoruz" sloganları ve ıslıklar eşliğinde 7 kilometre uzaklıktaki Valiliğe yürümek istedi ancak polis engeline takıldı. Bu sırada fenalaşan kızlardan bazıları polis otolarıyla hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerle görüşen İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın ikna çabaları yetersiz kalınca, olay yerine Vali Günay Özdemir geldi. Önce Vali olduğuna kızları inandırmak zorunda kalan Günay Özdemir, Safinaz Öretmen'in adli tıp raporunda kesin ölüm nedeninin belirleneceğini söyledi.

Vali Özdemir, ambulansın geç gelmesinden dolayı idari soruşturma başlatılacağını, ihmali olan varsa gerekli cezanın verileceğini bildirdi. Kız öğrenciler Vali ile görüştükten sonra ikna oldu ve saat 02.15 'te eylemlerine son verip yurda döndüler.