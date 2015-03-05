12 yaşındaki öğrenci 'kitap hırsızlığı suçlamasından intihar etti' iddiası!

Ağrı'ın Diyadin ilçesine bağlı Taşbasamak köyünde 1 hafta önce kendini asarak intihar eden 12 yaşındaki Ebru Yalçın'ın öğretmenlerinin hırsızlık suçlaması yüzünden intihar ettiği öne sürüldü.

13 çocuk babası Hudeyda Yalçın (50), kızının köy okulundaki öğretmenlerin hırsızlıkla suçlaması üzerine ahırda intihar ettiğini söyledi.

Baba Yalçın, "Öğretmenler kızımın iki hikaye kitabını çalmakla suçladı. O da gururuna yediremeyip canına kıydı. İki öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi. Olay sonrası Ebru'yu hırsızlıkla suçlayan iki öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. İki öğretmenin görev yeri değiştirildi.

