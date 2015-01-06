'Tüm öğrenciler fişlenecek' iddiasını yalanlayan İçişleri Bakanlığı'na belgeli cevap

İçişleri Bakanlığı, dün Zaman gazetesinin dünkü nüshasında (5 Ocak 2015) yayımlanan “Üniversite öğrencilerine büyük gözaltı” başlıklı haberi resmi sitesine koyduğu açıklama ile yalanladı. Ancak Zaman, söz konusu yalanlama üzerine gazetenin internet sitesinde bir belge yayınlayarak iddianın doğru olduğunu ortaya koydu.

Zaman'da yer alan haber şöyle:

Soyut ifadeler kullanılan açıklamada “İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın böyle bir talimatı olmadığı” ileri sürülürken habere ülkenin siyasi istikrarı bozma çabası, provokasyon ve hayal ürünü suçlaması yöneltildi. Ancak haber gerçekti ve illerde üniversite öğrencilerinin yurt ve evlerini izleyecek komisyon kurulmasına ilişkindi. Ve bu tamamen belgeye dayanıyordu. Sayı, konu ve tarih bölümlerinin de açıkça okunduğu belgede il valiliği ve valilik makamları ifadeleri bulunuyor. Belge 27 Kasım 2014 tarihli. Belgenin sayısı ise 64874322/41003/5792489. Dağıtım bölümünde 6 kamu kurumunun adı yazıyor. Bunlar valilik, belediye başkanlığı, il emniyet müdürlüğü, il defterdarlık müdürlüğü, SGK il müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü şeklinde.

Belgenin içeriği ise aynen şöyle: “5580 sayılı kanun kapsamında olmayan ancak çeşitli adlar altında öğrencilerin eğitim, öğretim ve barınmalarına yönelik ruhsatsız olarak faaliyet gösteren özel öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartı, öğrenci evi, özel yabancı dil kursları, eğitim danışmanlığı kursları, özel muhtelif kurslar, ders çalışma merkezleri, etüt eğitim merkezleri, anaokulları, KPSS kurs merkezleri, özel okul adı altında faaliyet gösteren kurumların tespitine yönelik denetim yapmak üzere oluşturulacak inceleme ve tespit komisyonunda görevlendirilmek üzere kurumunuzdan bir personel isminin 5/12/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.”

Belge ve belgenin içeriği, söz konusu yazının bir üst emre dayandığını ortaya koyuyor. En üstt eki kurum tarafından 81 ile gönderildi. Belgedeki talimat İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının ilgi alanına giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Kaldı ki, TBMM’de görüşülmeyi bekleyen İç Güvenlik Yasa Tasarısı ile illerdeki bütün bir kamu kurum ve kuruluşlarının valilerin koordinasyonuna girmesi amaçlanıyor.

İşte o belge: