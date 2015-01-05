'Üniversite öğrencileri fişlenerek göz hapsine alınacak

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 ilin valiliklerine gizli bir talimat göndererek, aparttan pansiyona kadar öğrencilerin kaldığı her yerin izlenmesi emri verdiği öne sürüldü. İddiaya göre, illerde kurulacak komisyonlar elde ettiği değerlendirme bilgilerini her ay merkeze ulaştıracak.

Zaman'da yer alan habere göre komisyona, pansiyon, apart, ev gibi öğrencilerin kaldığı tüm mekanları izleme, ders çalışma merkezleri ve KPSS kursları gibi eğitim kurumlarına giden öğrenciler ile merkezde çalışan personeli de tespit etme görevi veriliyor. Talimata göre elde edilen değerlendirme bilgileri her ay valiliklere bildirilecek. Veriler buradan İçişleri Bakanlığı’na aktarılacak. İzleme komisyonuna, belediye başkanlığı ile Milli Eğitim, Emniyet, defterdarlık ve Aile Sosyal Politikalar il müdürlüklerinden birer personel talep ediliyor. Komisyonda görevlendirilecek isimlerin 5 Aralık 2014 tarihine kadar bildirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Alınan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı Kasım 2014’te, 81 il valiliğine ‘İnceleme ve Tespit Komisyonu’ başlıklı gizli ibareli talimat yazısı gönderdi. Yazıda illerde öğrenci evlerini denetleyecek bir komisyon oluşturulması isteniyor. Kurulacak komisyona Milli Eğitim, Emniyet, defterdarlık, SGK, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri ile Belediye Başkanlığı’ndan birer personelin katılması talep ediliyor. Komisyonda görev yapacak personel isimlerinin 5 Aralık 2014’e kadar bildirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Belgede, komisyonun takip edeceği yerler tek tek sıralanıyor. Öğrencilerin eğitim, öğretim ve barınmalarına yönelik hizmet veren öğrenci, yurt, ev, apart ve pansiyonlar bu kapsamda sayılıyor.

Valilikler, söz konusu yazıyı koordinasyon görevi verdiği il milli eğitim müdürlüklerine inceleme yapılması için gönderdi. Milli eğitim müdürlükleri de talimatı, belgede ‘dağıtım’ bölümünde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına iletti. Yapılan bu çalışma sonucu il ve ilçelerdeki bütün öğrenci evi, şirket, yurt ve merkezler fişlemeye açık hale geldi. Komisyonun topladığı bilgiler aylık periyotlar halinde valiliklere iletilecek. Burada bulunan komisyonun düzenleme yapması halinde ise inceleme sonuçları İçişleri Bakanlığı’na aktarılacak. Bakanlığın bu çalışma için 5 kişilik özel ekip oluşturduğu öğrenildi. Bu ekibin içerisinde aralarında genel müdür ve daire başkanı pozisyonunda bulunan üst düzey bürokratların olduğu öne sürülüyor. Kurulan ekip, 28 Şubat döneminde illegal olarak faaliyet yürüten BÇG’ye benzerliği ile dikkat çekiyor. Bu yapı daha önce basında Kozmik Çalışma Grubu (KÇG) olarak isimlendirilmişti.