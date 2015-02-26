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Öğrenciler ısınmak için her sabah okula tezek taşıyorlar

5 öğretmenin görev yaptığı Ağrı'nın Atabakan Köyü'ndeki ilkokulda içme suyu ve tuvalet de bulunmuyor

26 Şubat 2015 20:19

Ağrı'nın 80 haneli Atabakan Köyü ilkokulunda eğitim-öğretim gören 77 öğrenci, her sabah okula sobada yakılması için tezek getiriyor. 

agrimedya.com'da yer alan habere görebeş öğretmenin görev yaptığı okulda tuvalet ve içme suyu yok. Milli Eğitim tarafından gönderilen kömür ise tutuşturucu olarak odun verilmediği için depoda bekletiliyor.

 

'Bu çağ dışılık bitsin artık'

 

Öğrencilerin getirdiği tezeklerle sorun çözülüyor, ana okulunda ise elektrikli ısıtıcı kullanılıyor. Velilerden Mecit Bozdemir, "Çağ dışı bu uygulamaya son verilmesini istiyoruz" dedi.

 

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