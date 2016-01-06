Müzisyen Kıvılcım Ural 'Delibal'da rol almış

Kaan Tangöze ile görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşen Kıvılcım Ural, “Delibal”da solist Nisan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Genç müzisyen, filmde başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un grubunun solisti Nisan’ı canlandırdı. “Daha önce ‘Yalan Dünya’nın bir bölümünde şarkı söylemiştim ama bu farklıydı. Çünkü hem şarkı söyledim hem de oyunculuk yaptım” diyen Ural, oyunculuğa devam etmek istediğini şu sözlerle dile getirdi:

“Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu ile rol almak çok keyifliydi. Oyunculuğu sevdim. Bir gün bir Fatih Akın filminde yer almayı çok isterim.”