Kaan Tangöze'yle görüntülenen Ural: Evlilik kurumuna saygım var, ortada gerçek bir evlilik varsa

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından müzisyen Kıvılcım Ural, Facebook üzerinden konuyla ilgili son kez bir açıklama yaptığını duyurdu. Ural açıklamasında, “Hiç bir kadının üzülmesini istemem. Evlilik kurumuna saygım var tabi ortada gerçek bir evlilik varsa” ifadelerini kullandı. Ural, müzik kayıtlarını durdurduğunu da belirtti.

Kıvılcım Ural'ın açıklamaları şöyle:

Merhabalar ;

Sosyal medyada ve görsel basında hakkımda çıkan iddialar ile ilgili altını çiziyorum bu ilk ve son resmi açıklamamdır. Müzisyen kimliğim ile değil, bireysel haklarımı korumak için, önce kendime olan saygım sonra ailem adına bu açıklamayı yapmaya karar verdim. Bugüne kadar gelişen olayları nezaket ve iyilik ile çözmeye çalıştım. Hakkımda çıkan haberleri yanıtsız bıraktım. Tanımadığım kişiler tarafından linç hedefi oldum ve buna rağmen sessizliğimi korumak için elimden geleni yaptım. Bu süreçte, bana ulaşmaya çalışan birçok gazeteciye altını çizerek açıklama yapmak istemediğimi söyledim. Kimi gazeteciler tarafından iyi niyetim suistimal edildi ve röportaj yapmadığım halde benden izinsiz röportaj yapmışım gibi lanse edildim. Gelinen şu noktada, kamuoyunda bana yapıştırılmaya çalışılan bu kötü profil ve tutumlar insanların içini bilmeden yorumlar yapmaları, içeriğini bilmeden alalade konuşmaları ve benim sükunetimden faydalanmaları buyuk talihsizlik. Bu tutumda olup hakaret boyutuna gelen kendini bilmez kimselerle hukuk yoluna gidiyoruz. 25 yaşında kendime öz saygısı olan, asla kimsenin kalbini kırmak rencide etmek istemeyen ve doğru bildiğinden şaşmayan ben ,bizzat yalnızca müzisyen kimliğim ve şarkılarımla anılmak isterim. Gelişen şu süreçte müzik kayıtlarımı durdurdum, şarkılarım herhangi bir önyargı ile dinlenilmeyi haketmiyor. Kaldı ki 6 ay sonra da insanlar bundan bahsedebilirler ama konunun bu kısmı ile ilgilenmeye devam etmeyeceğimi bildirmek isterim. Kadınları seviyorum ve hiç bir kadının üzülmesini istemem. Evlilik kurumuna saygım var tabi ortada gerçek bir evlilik varsa. Bugune kadar herhangi bir magazin haberine karışmayıp medyatik bi insan olmadıgımı ve kendi çapımda bir hayat sürdürdüğümü kimseye eyvallahım olmadıgını bilenler bilir. Şu süreçte kimsenin canının yanmasını istemiyorum. Esas konuya gelince bu konu ile ilgili konuşmayacagım, zira özel hayatımla ilgili kimseye bir açıklama yapma zorunluluğum yok.

Saygılar

Kıvılcım Ural