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Duman'ın solisti Kaan'ın eşi boşanma kararı mı aldı?

Yakın arkadaşı Meral Kaplan'a göre "Kaan'dan boşanmayacağım" diyen Seçkin Piriler, fikrini değiştirdi

09 Aralık 2015 10:27

Seçkin Piriler ile evli olan Duman'ın solisti Kaan Tangöze ile fotoğrafları basına yansıyan Kıvılcım Ural, dün ilişkisinin altı yıl önce başladığını ileri sürdü. Piriler’in yakın arkadaşı Meral Kaplan, “Seçkin, Kaan’ı affedemez” diye konuştu.

Kıvılcım Ural’ın “Seçkin Piriler, Kaan’la ilişkimizi biliyordu. Ama ortaya çıkınca bir anda atağa geçti işte. Şimdi evde sinir krizleri geçiriyor” sözleri, daha önce "Kaan'dan boşanmayacağım" diyen Piriler’in fikrini değiştirdiği öne sürüldü.

Haberin çıktığı gün Piriler’le evde kahvaltı eden Meral Kaplan, “Evet, Seçkin çıldırdı ama neden? Çünkü aldatıldığını öğrendi, her kadın gibi tepki gösterdi” dedi.

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre, Meral Kaplan, şunları söyledi:

“Kaan ‘Ben senden vazgeçmek istemiyorum, sen yaşlanacağım kadınsın’ gibi laflar ediyor. Demek bir yandan da diğer tarafı idare etmeye çalışıyor. Her ne olursa olsun, o kız çok ayıp laflar etmiş. 6 senedir birliktelermiş öyle mi? Evlenmeden önce böyle bir beraberlik başladığına göre de kendisi aslında metres oluyor.”

Kaplan, Seçkin Piriler’in artık boşanmayı düşündüğünü de ileri sürdü:

“Seçkin ilk başta ‘Boşanmıyoruz’ falan dedi ama erkekleri öyle kolay affedebilir miyiz? Üstelik kızın babası trafik kazasında öldü. O acının üstüne bir de bu. Seçkin’i durumu beni üzüyor.” 

 

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