Duman'ın solisti Kaan Tangöze ile fotoğrafları çıkan Kıvılcım Ural: Tam 6 yıldır Kaan'layım

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin iki hafta önce dudak dudağa görüntülendiği Kıvılcım Ural, sessizliğini bozdu. Tangöze'nin geçen hafta da bir AVM'de eşi Seçkin Piriler'le öpüşürken görüntülenmesinin ardından konuşmaya karar veren Ural, Kaan Tangöze ile ilişkilerinin 2009'a dayandığını söyledi.

Radikal’de yer alan habere göre, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin iki hafta önce dudak dudağa görüntülendiği Kıvılcım Ural, sessizliğini bozdu. Tangöze’nin geçen hafta da bir AVM’de eşi Seçkin Piriler’le öpüşürken görüntülenmesinin ardından konuşmaya karar veren Ural ortaya çarpıcı iddialar attı.

“Evlenmelerinden önce başladı”

Bu ilişkiyi 6 aylık bir maceraymış gibi göstermeye çalışıyorlar ama değil. Onlar 2010’da evlendi, biz evlenmelerinden bir yıl önce beraber olmaya başlamıştık.

Yani bizimki uzun zamandır devam eden bir hikaye. Karşı taraf da (Seçkin Piriler) bu aşkın yıllardır sürdüğünü biliyor. Ama ortaya çıkınca bir anda atağa geçti işte.

“Seçkin’in kafası karışık”

İlişkimizi saklayacak olsaydık Asmalımescit’e gitmezdik. Bizim basına yansıyan öpüşme fotoğrafımız da yeni değil, Kaan’ın Zorlu PSM’deki solo albüm konserinin olduğu gece çekildi. Ortaya çıkması da bizi etkilemedi. Karşı tarafın kafası karışık, boşanmayı bir istiyor, bir istemiyor. Bakalım.

“Zoraki olduğu ortada”

Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler’in geçen hafta bir AVM’de eşi Kaan Tangöze’yi öperken çekilen fotoğraflarıyla ilgili şöyle dedi: “Zoraki bir şey olduğu ortada, görünen köy kılavuz istemez. Bizim haberimizin çıkmasının hemen ardından böyle bir fotoğraf vermesi talihsizlik.”

Olay fotoğrafın basına yansımasından bir hafta sonra da Seçkin Piriler, bir AVM’de eşi Kaan Tangöze’yi öperken böyle görüntülendi.