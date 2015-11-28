Duman solisti Kaan Tangöze'nin aldatılan eşi Seçkin Piriler: Çocuklarımı düşünmek zorundayım

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin geçen gece İstanbul Beyoğlu Asmalımescit’te şarkıcı Kıvılcım Ural ile el ele görüntülenmesine ilişkin eşi Seçkin Piriler, ilk kez konuştu. Piriler, “2 çocuğum var. Çocuklarımı düşünmek zorundayım” dedi.

Habertürk’ten Nuri Altuntaş’ın haberine göre; Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin İstanbul Beyoğlu Asmalımescit’te şarkıcı Kıvılcım Ural ile el ele görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuşan eşi Seçkin Piriler, “Kaan turnede olduğu için konuşamadık, bu ailevi bir sorun” dedi.

Kaan Tangöze ile 5 yıldır evli olan Seçkin Piriler, kendi tasarımlarının da sergilendiği defile öncesi yaptığı açıklamada, “Şu an defileme konsantreyim. Tasarımlarım ilk kez insanların beğenisine sunulacak. Bu ailevi bir sorun. Şu anda bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Ailevi sorunlara girmiyorum, şu an 2 çocuğum var. Çocuklarımı düşünmek zorundayım. Kaan turnede olduğu için bu konuyu konuşamadık” ifadesini kullandı.

Klibinde de oynamıştı

Öte yandan Kaan Tangöze'nin yanındaki kadının Kıvılcım Ural olduğu ortaya çıktı. Duman grubunun “Elleri Ellerime” adlı şarkısının klibinde oynayan Ural’ın adı Mabel Matiz’le de aşk dedikodularına da karışmıştı. Duman'ın 'Elleri Ellerime' klibi 2009'da yayınlanmıştı.