Seçkin Piriler: Kaan Tangöze’ ye henüz boşanma davası açmadım

Kıvılcım Ural ile dudak dudağa görüntülenen Duman grubu solisti Kaan Tangöze’nin eşi Seçkin Piriler, “Henüz dava açmadım” dedi. Yakın çevresine göre Piriler bu hafta içerisinde dava açmaya hazırlanıyor.

Hürriyet’ten Zelal Özalp’in haberine göre; Seçkin Piriler, Duman grubunun solisti olan eşi Kaan Tangöze ile fotoğraflarının basına yansımasının ardından zor günler geçiyor. Piriler, Tangöze’nin Kıvılcım Ural’la öpüşürken çekilen fotoğraflarının yayınlanmasının ardından ilk olarak “Boşanmıyoruz” açıklaması yapmıştı.

Ancak Kıvılcım Ural’ın “İlişkimiz yeni değil, altı yıldır sürüyor” sözleri ünlü mankenin bu kararını değiştirmesine neden oldu. Piriler’in yakın dostu olan Meral Kaplan geçtiğimiz günlerde “Seçkin ilk başta ‘Boşanmıyoruz’ falan dedi ama erkekleri öyle kolay affedebilir miyiz? Seçkin, Kaan’ı affedemez” açıklamasıyla ünlü mankenin boşanma davası açacağının sinyallerini verdi.

Boşanma iddiaları hakkında konuşan Seçkin Piriler, “Henüz dava açmadım” demekle yetindi. Öte yandan yakın çevresinden alınan bilgiye göre, ünlü isim davayı bu hafta içerisinde açacak.

5 yıllık evli Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler çiftinin Hakan ve Volkan adlı iki oğulları var.

Konserleri iptal oldu

Şarkıcı Kıvılcım Ural’ın ihanet haberlerinin ardından önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanan konserleri iptal oldu. Adını Kaan Tangöze ile yaşadığı aşk ile duyuran Ural, single çalışmasını da askıya almaya karar verdi.