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Kırşehir'deki kitabevini böyle yakmışlar!

Kırşehir’de geçen 8 Eylül’de PKK’yı protesto eylemleri sırasında, şehire 30 yıldır faaliyet gösteren Gül Kitabevi de saldırganlar tarafından yağmalanmış ve ateşe verilmişti

19 Ekim 2015 15:01

Kırşehir'de 30 yıldır faaliyet gösteren Gül Kitabevi'nin yağmalanıp ateşe verilmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Polis kamerası kayıtlarına göre, HDP'nin il binasını yakmaktan dönen onlarca saldırganlar kitabevini taşlıyor, yangın çıkarıyor. Kitabevi sahiplerinden biri linç edilmeye çalışılıyor.

Kırşehir’de geçen 8 Eylül ’de PKK ’yı protesto eylemleri sırasında, şehire 30 yıldır faaliyet gösteren Gül Kitabevi de saldırganlar tarafından yağmalanmış ve ateşe verilmişti.

Radikal'den İsmail Saymaz, bu saldırının polis vegüvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Polis kamerası kayıtlarına göre, HDP’nin il binasını yakmaktan dönen onlarca saldırgan slogan atarak kitabevini taşlıyor, kitabevi önündeki çantalardan birini çalıp diğerlerini yakarak içeriye atıyor, yangın çıkarıyor ve kitabevi sahiplerinden birini topluca linç etmeye çalışıyor. Kitabevinin içini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına göre de dükkana giren saldırganlar kitapları, defterleri ve diğer malzemeleri devirip yağmalıyor, içeriye yanık çanta atarak dükkanı ateşe veriyor. Bu sırada, kitabevinin çalışanları kaçışıp üst katlara sığınıyor ve içeriyi simsiyah bir duman kaplıyor.

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