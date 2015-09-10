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Kırşehir’de yakılan dükkan şehit yakınına ait çıktı!

Vali: Faillere ulaşacağız

10 Eylül 2015 14:30

Önceki gece Kırşehir'deki "terör protestosu"nda çıkan olaylarda ateşe verilen dükkan şehit yakınına ait çıktı.

Kırşehir’deki kundaklama olayının ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Bazı göstericiler tarafından yakılan iş yerlerinden birinin sahibinin şehit yakını olduğu öğrenildi.

Bilgiyi Kırşehir’deki olayları basın mensuplarına değerlendiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci verdi. Kırşehir Valisi Necati Şentürk ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeci, “Dükkanı kundaklanan esnafın arasında şehit yakını da var.” dedi.

 

'Provokatörler kent dışından geldi'

 

Sözcü'de yer alan habere göre Bahçeci, “Olayları yapan ve katkı sağlayan hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Kundaklanan iş yerleri var. İtfaiye olarak, bu yangınları sıçramadan, büyümeden söndürdük. Bu yerlerin tamamı dükkan ve üzerindeki dairelerde yaşayan insanlar var. İtfaiyenin çalışmaları sırasında hortumunu kesen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İtfaiyenin hortumunu kesenlerin hangi vicdana sahip olduklarını anlayamıyorum. Bütün vatandaşları sağduyulu olmalıdır. Dükkanı kundaklanan esnafın arasında şehit yakını da var. Bunları ne için yaptınız, nasıl yaptınız, şehit yakınının dükkanı yakarak ne yapmak istediniz? Ben Kırşehir’in özellikle seçildiğini ve dışarıdan provokatörlerin olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

 

Vali: Faillere ulaşacağız

 

Kırşehir Valisi Necati Şentürk ise, olaylarla ilgili failleri kısa sürede bulacaklarını söyledi.

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