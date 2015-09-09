Kırşehir'de yakılan dükkanın sahiplerinden anlamlı pankart: Yüzyıllardır bir bütünüz ve bir bütün kalacağız

Dün Kırşehir'de gerçekleşen "terörü protesto" eylemleri sırasında yakılan bir konfeksiyon mağazasının sahibi Servet ve Hüseyin Beydoğan kardeşler, yangından sonra harabeye dönen işyerlerinin ön cephesine, "Yüzyıllardır bir bütünüz ve bir bütün kalacağız" yazılı pankart astı. Saldırıdan Kırşehir halkını sorumlu tutmadıklarını söyleyen Servet Beydoğan, "Toplumu germemek lazım, kutuplaştırmamak lazım. Bunu biz bir eğitim zayiatı olarak görüyoruz. Bütün halkımız sağduyulu olsun" dedi.

DHA'nın haberine göre, yakılan iş yerleri arasında bulunan konfeksiyon mağazasının sahipleri Servet ve Hüseyin Beydoğan kardeşler, olaylardan Kırşehir halkın sorumlu olmadığını söyledi. Kentte sahibi oldukları iş yerinin 75 yıldır faaliyette olduğunu, babaları İhsan Beydoğan’dan işi devraldıklarını belirten kardeşler, yakılan konfeksiyon mağazasına siyah zeminli iki pankart astı. Pankartlardan birinde" Yüzyıllardır bir bütünüz ve bir bütün kalacağız" yazısı yer alırken diğer pankartta ise şu ifadeler yer aldı:

"Mağazamıza yapılan bu saldırı Kırşehir halkı tarafından değil, şehrimize dışarıdan gelen ve ülkemizi iç savaşa sürüklemeye çalışan provokatörler tarafından yapılmıştır."

Olayları, Türk-Kürt kardeşliğinin altına atılan bir ateş olarak gördüklerini belirten Servet Beydoğan, "İnşallah bundan sonraki süreçlerde böyle devam etmez, buna izin vermeyeceğiz. Mağazamıza devam edeceğiz. Bu şehir hepimizin. Kardeşçe yaşayacağız, yaşamaya da devam edeceğiz. Toplumu germemek lazım, kutuplaştırmamak lazım. Bunu biz bir eğitim zayiatı olarak görüyoruz. Bütün halkımız sağduyulu olsun" dedi.