Kırşehir'de HDP üyesine ait kitabevi ateşe verildi

Kırşehir, HDP’li Eşref Odabaşı’na ait Gül Kitabevi, tekbir sesleriyle ateşe verildi. Artan terör olaylarını protesto etmek için yapılan yürüyüş sırasında ateşe verildiği belirtilen kitabevi içerisinde, saldırı esnasında herhangi birinin bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

İMC TV canlı yayınına bağlanan HDP Kırşehir İl Başkanı Dina Demet Resuloğlu, "Dışarısı kalabalık, mahsur kaldık. Camdan bakamıyoruz, sayı 5 bin kişinin üstünde” ifadelerini kullandı. "Arka pencereden kaçtık. İçeride kimse kalmadı” diyen Resuloğlu, "Bir arkadaş kafasından yaralandı. Bir emekçinin emeğini yok etti faşistler”dedi.

Resuloğlu, kişisel Twitter hesabından da şunları paylaştı: