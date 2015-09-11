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Kırşehir'deki HDP binasına saldırıda 4 kişiye tutuklama

'Teröre lanet' yürüyüşüne katılan bir grup, Kırşehir HDP İl Binası ve iş yerlerine saldırmıştı

11 Eylül 2015 01:41

Kırşehir'de teröre karşı düzenlenen yürüyüş sonrasında HDP binası ve iş yerlerinin yakılmasıyla sonuçlanan olayların ardından gözaltına alınan 30 kişiden 4'ü tutuklandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Kırşehir'deki teröre lanet yürüyüşü sonrasında HDP Kırşehir il binası ve bazı iş yerlerine zarar verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İnceleme sonrasında olaylara karıştıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.S, G.H, Ö.A. ve M.C, Toplantı ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet, mala zarar verme ve halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik suçlarından tutuklandı.

Zanlılardan 2'si adli kontrol kararıyla, 24 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kırşehir'de 8 Eylül'de sosyal medya üzerinden organize olan yaklaşık 2 bin kişi "teröre lanet yürüyüşü" düzenlemiş, gruptan bazı kişilerin çıkardığı olaylar sonunda HDP Kırşehir il binası ve bazı iş yerlerinde hasar meydana gelmişti.

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