Kırmızılı Kadın’a bir soruşturma daha

İTÜ’de daha önce attığı mail gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma açılan ve Gezi Direnişi'nde "Kırmızılı Kadın" olarak simgeleşen Ceyda Sungur hakkında bu kez de “Grevdeyiz” yazısı astığı için soruşturma açıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Sinan Mert Şener, Ceyda Sungur’a Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen’in 24 Eylül’deki greviyle ilgili “Grevdeyiz” yazısı asmasını bahane ederek izinsiz afiş asmaktan soruşturma açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İTÜ Asistan Dayanışması, Dekan Şener’in artık belli kişilere karşı güttüğü kin ve nefret duygularına engel olamadığını ve açıkça bu kişileri hedef aldığını söyledi.Açılan soruşturmaların mobbing kavramının da ötesinde olduğunun belirtildiği açıklamada, “Dekan Şener adeta fakülte koridorlarında cadı avına çıkmış, kontrolden çıkan öfkesiyle artık dekanlık yapabilecek vakarı kalmadığını ispatlamıştır. Bu nedenle ivedilikle görevden alınmalıdır” denildi. Asistan Dayanışması, bu cadı avına karşı tüm akademik camiayı sorumluluk almaya, 19 Kasım Çarşamba saat 13.30’da Mimarlık Fakültesi 3501 No’lu sınıfa çağırdı.