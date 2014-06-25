'Kırmızılı Kadın' Başbakan Erdoğan'dan şikayetçi oldu

Kırmızı elbisesi, omuzundaki alışveriş çantası ve arkaya savrulan saçlarıyla, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan Gezi Parkı protestolarını sembolü haline gelen 'Kırmızılı Kadın' Ceyda Sungur'a biber gazı sıkan Polis memuru Fatih Zengin'in yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edilen tutuksuz sanık Fatih Zengin katılmazken, şikayetçi Ceyda Sungur hazır bulundu.

Hakim: Yine mi raporlu?

Hakim Muzaffer İren, sanık Fatih Zengin'in avukatına "Müvekkiliniz nerede?" diye sordu. Zengin'in avukatı Ayşe Hocaoğlu Memetoğlu da " Müvekkilim raporlu" diye cevap vermesi üzerine Hakim İren, "Yine mi?" diye sordu. Avukat Memetoğlu da "Müvekkilinin bronşit rahatsızlığı nedeniyle raporlu olduğunu söyledi.

Hakim Muzaffer İren, Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkere cevap geldiğini belirterek, Ceyda Sungur'un randevu gününün belirlendiğini açıkladı.

Hakim Muzaffer İren, Cumhuriyet Savcılığı Memur Suçları Bürosu'na yazılan yazıya cevap verildiğini ve olaya ilişkin emanete CD bulunmadığını, söz konusu CD'lerin dosyada olduğunun belirtildiğini açıkladı.

Sanık Fatih Zengin'in avukatı Ayşe Hocaoğlu Memetoğlu söz alarak, "Müvekkilim bronşit rahatsızlığı nedeniyle raporludur. Ayrıca olayın oluş şekline ilişkin CD'yi de mahkemenize sunuyoruz" diyerek bir adet CD'yi mahkemeye sundu.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ceyda Sungur'un avukatı İlkay Bahçetepe de olaya ilişkin diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Emniyet Amiri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca müvekkilimin Adli Tıp Kurumu'ndan raporunun aldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Müdürlüğüne yazı yazılarak gaz sıkan, tekme atan model '5' kullanıcısının Fatih Zengin olduğunun ne şekilde tespit edildiği, tespite yarayan bilgi, belge, CD ve tanıkların acilen bildirilmesine karar veren hakim, sanık Fatih Zengin'in bir sonraki duruşmada hazır olması için tekrar davetiye çıkarılmasına hükmetti.

Emniyet Amiri ve diğer sorumlular hakkında başlatıldığı belirtilen soruşturma dosyalarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenilmesine karar veren hakim, (olay sırasında sıkılan biber gazı dolayısıyla) şikayetçi Ceyda Sungur'un belirlenen randevu ile Adli Tıp Kurumu'na sevki ile kati raporun aldırılmasını kararlaştırıldı.

İddianamede, şüpheli Zengin'in bibergazını kullanırken 'toplumsal olaylarda görevlendirilen personelin hareket, usul ve esaslarına dair yönerge ile gözyaşartıcı gaz silahları ve mühimmatları kullanım talimatlarına' aykırı hareket ettiği vurgulandı.

İddianamede bilirkişi raporunda yer alan fotoğraf ve video görüntülerinin açıkça tespit edildiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli polis memuru Fatih Zengin'in, müşteki Ceyda Sungur'a bir metreden daha az mesafeye yaklaşarak yüzünü hedef almak suretiyle biber gazı sıktığı, gazdan etkilenen müştekinin arkasını dönmesine rağmen şüphelinin gaz sıkmaya devam ettiği ve eylemin devamında çevrede bulunan göstericilere de yine benzer şekilde yakın mesafeden ve hedef gözeterek gaz sıktığı, göstericilerden birine tekme attığı, olayın müştekisinin eylemin öncesinde ve sonrasında herhangi bir taşkınlık yapmadığı buna rağmen bahse konu eyleme maruz kaldı."

F atih Zengin'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor

"Şüpheli Zengin'in, müşteki Sungur'a yönelik eylemi her ne kadar zor kullanma yetkisine ilişkin sınırların aşılması suretiyle orantısız güç kullanma suçunu oluşturmakta ise de gerek olay yerindeki göstericileri hedef gözeterek biber gazı sıkması ve gerekse darp eylemini gerçekleştirmesi birlikte değerlendirildiğinde eylemin bir bütün halinde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğunu, süphelinin savunmasının oluş ve dosya kapsamına aykırı olduğu ve bu süretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır."

İddianamede şüpheli Fatih Zengin'in 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Erdoğan ve yetkililer hakkında suç duyurusu

Öte yandan Ceyda Sungur'un avukatı İlkay Bahçetepe'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iki ayrı suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Sungur'un Avukatı İlkay Bahçetepe, dün yaptığı suç duyurusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında dava açılmasını istedi.

Azmettirme

Ceyda Sungur'a çok yakın mesafeden biber gazı sıkılması yoluyla kimyasal silah kullanıldığı belirtilen dilekçede, bunun da işkence suçunu ve olası kasıtla öldürmeye teşebbüs suçunun oluşmasına azmettirilmesi suretiyle işlendiği vurgulandı.

Eski tarihli diğer suç duyurusunda ise Avukat Bahçetepe, Çevik Kuvvet Şube Müdürü ve bibergazının kullanılması için talimat veren kimliği tespit edilemeyen amirlerin cezalandırılması talep etti.