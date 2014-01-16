'Kırmızılı Kadın'a halkı tahrik etme suçlamasından takipsizlik



Kırmızı elbisesi, omzundaki alışveriş çantası ve yüzüne polis tarafından biber gazı sıkılan Türkiye'nin dört bir yanına yayılan Gezi Parkı protestolarının sembolü haline gelen Ceyda Sungur hakkında "halkı kanuna uymamaya tahrik" suçundan başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

Serpil Kırkeser'in Doğa Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, takipsizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Nazmi Okumuş tarafından hazırlandı. Bir sayfalık takipsizlik kararında 31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Taksim Gezi Parkı Yayalaştırma Projesi'ni protesto amacıyla Taksim Meydanı ve civarında başlayan olaylar sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Taşkışla kampüsündeki Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin, olaylar sırasında yaralanacak şahıslara yardım amacıyla bir isim listesi hazırladıkları belirtildi.

Takipsizlik kararında şu ifadelere yer verildi: "Şüpheliler hakkında atılı suçtan işlem yapılmış ise de listenin fiiliyata geçirilmediği sadece talep olarak kaldığı, bu nedenle suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmıştır."

Savcılık, aralarında Ceyda Sungur'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında "Halkı kanuna uymamaya tahrik" suçundan takipsizlik kararı verdi.