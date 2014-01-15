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'Kırmızılı kadın'a gaz sıkan polis için hapis ve meslekten men istemi

Savcılık, Gezi Parkı olaylarının simgelerinden 'kırmızılı kadın'a gaz sıkan polis için 2 yıla kadar hapis ve meslekten men cezası istedi

15 Ocak 2014 13:54

Gezi Parkı eylemlerinin sembolü haline gelen “Kırmızılı kadın ” Ceyda Sungur’a biber gazı sıkan polise dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen tarafından hazırlanan iddianamede 23 yaşındaki polis Fatih Zengin hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, polis Zengin’in meslekten çıkarılmasını da istedi.

 

Hiçbir uyarıda bulunmadı

 

Milliyet gazetesinden Musa Kesler'in haberleştirdiği 9 Ocak 2014 tarihli iddianameye göre 28 Mayıs 2013’te İTÜ Taşkışla kampüsü civarlarında ve Gezi Parkı’nda çok sayıda göstericinin katıldığı bir eylem düzenlendi. Bu bölgede görevli polis memuru Fatih Zengin, Ceyda Sungur’a ve yanındakilere hiçbir uyarı yapmadan biber gazı sıktı. Savcılığın değerlendirmesine göre Zengin, bu şekilde hareket ederek, “Toplumsal Olaylarda Görevlendirilen Personelin Hareket Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” ile “Göz Yaşartıcı Gaz Silahları ve Mühimmatlarını Kullanım Talimatı”na aykırı hareket etti.

İddianamede Savcı Adnan Çimen, bilirkişi raporunu da dikkate alarak, polisin suç oluşturan davranışlarını da ayrıntılı olarak anlattı. Savcıya göre polis Zengin, Ceyda Sungur’a bir metreden daha az mesafeye kadar yaklaştı, yüzünü hedef aldı, uyarı yapmadan biber gazı sıktı, gazdan etkilenen Sungur arkasını dönmesine rağmen gaz sıkmaya devam etti, aynı şekilde diğer kişilere de gaz sıktı ve hatta tekme attı. Sungur, olay öncesi ve sonrasında herhangi bir taşkınlık yapmadığı halde bu muameleye maruz kaldı.

 

Sembol oldu

 

Taksim Gezi Parkı’nda olayların başladığı ilk gün, Reuters muhabiri Osman Örsal’ın çektiği “kırmızılı kadın” fotoğrafı, simge haline gelmişti. Fotoğrafın medyada yer almasının ardından “kırmızılı kadın”ın İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlamacılığı Bölümü’nde asistan olarak görev yapan Ceyda Sungur olduğu anlaşılmıştı. Ceyda Sungur, “mevzunun kendisi ve bu fotoğraf üzerinden şekillenmesini istemediğini” dile getirmiş, “Burada bir sürü insan nöbette, onlar da gaz yediler, benden bir farkları yok” demişti.

 

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