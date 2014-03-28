Kadıköy'e kırmızılı kadın heykeli dikiliyor

Kadıköy Belediyesi, geçen mayısta yaşanan ve 8 kişinin yaşamını yitirip, yüzlerce insanın yaralandığı Gezi olaylarının anısına, Tarihi Çarşı Meydanı’na kırmızılı kadın heykeli dikecek

Gezi Parkı olayları sırasında yaşamını yitirenlerin anısına Kadıköy Belediyesi tarafından yapımına başlanan “Gezi’de Sonbahar” adlı heykelin tanıtımı yapıldı. Gezi Parkı olaylarının simgesi haline gelen ‘kırmızılı kadın’ ile hayatını kaybeden gençleri temsil eden yerlere dökülmüş yaprakların bulunduğu heykel, olayların yıldönümüne yetişecek. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, heykel Kadıköy Tarihi Çarşı girişindeki meydana konulacak.

Heykeltraş Prof. Rahmi Aksungur da yaptığı heykelin tanıtıma katıldı. 3 metre boyundaki heykelde ellerini yüzüne kapatmış ağlayan kırmızılı kadın ile hayatını kaybeden gençleri temsil eden yerlere dökülmüş yapraklar bulunuyor. Kırmızı olarak yapılan heykelde, kırmızı renk ile hem şehit vurgusu hem de gezi olaylarının simgelerinden olan kırmızılı kadın vurgusu yapılıyor.