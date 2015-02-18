Kırmızıgül: Müzikle devam etsem 100 milyon dolar kazanmıştım ama şimdi ayda 10 bin TL ile geçiniyorum

Son filmi “Mucize” ile önceki filmlerinin gişe başarısını da geride bırakan Mahsun Kırmızıgül, sinema sektörüne girdikten sonra, ayda 10 bin lira kazanç elde ettiğini ifade etti.

Sinema alanındaki hedefinin uluslararası platformlar olduğunu belirten Kırmızıgül, "Sahnelere devam etseydim bugüne kadar yaklaşık 100 milyon dolar kazanmıştım. Ama şu an ayda 10 bin lirayla geçiniyorum" dedi.

Cenker Tezel'in Hürriyet'te yayımlanan (18 Şubat 2015) Mahsun Kırmızıgül söyleşisi şöyle:

Sinema sevdası parayı unutturdu



Eğer ses sanatçılığına devam etseydim, şu an sinemadan kazandığımın onlarca katını kazanır, iki şarkı söyleyerek büyük gelir elde edebilirdim. Ama sinema sevdam parayı arka plana atacak kadar büyük. Ayrıca insanların ilgi ve sevgisinden ne kadar iyi bir karar verdiğimi gittikçe daha iyi anlıyorum.

Bana önyargılı yaklaştılar



Sinema sektörüne “türkücü” kimliğimle girdiğim için bana çok ön yargılı davranıldı. Ama artık her şey ortada. Türkiye’de film çekmekle kalmak istemiyorum, yurt dışında da film çekecek ve uluslararası platformda adımı duyuracağım. Beni Türkiye sınırları dışında da izleyecekler.

Müzik camiasındaki herkes sahte



Evet, artık müziği bıraktım. Bu kararda camiadaki ikiyüzlülüğün de etkisi var. Uzun süre aralarında bulundum, hepsi sahte o insanların! Yüzüne gülüp arkandan iş çeviriyorlar. O sahteliklerinden bıktım.

100 milyon dolar kazanabilirdim



Sahnelere devam etseydim bugüne kadar yaklaşık 100 milyon dolar kazanmıştım. Ama şu an ayda 10 bin lirayla geçiniyorum. Kazandığımı şirketimdeki insanlarla paylaşıyorum.

Cenker Tezel'in Hürriyet'ye yayımlanan söyleşisi için tıklayınız..