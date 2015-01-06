Mahsun Kırmızıgül, beyaz perdede Russel Crowe'u ikiye katladı

İlk üç günde 642 bin 187 sinemaseveri salonlara çeken film, son yılların en çarpıcı başarılarından birinin altına imza attı.Mucize’nin üç günlük hasılatı 7 milyon 187 bin 920 lira oldu. Bu rakamlarla Russell Crowe’un Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan destekli ‘Son Umut’unu da ikiye katladı.

'Beyaz Melek', 'Güneşi Gördüm' ve 'New York’ta Beş Minare' filmleriyle Türk sinemasında kendine özel bir yer edinenMahsun Kırmızıgül, dördüncü filmiyle bulunduğu yerin tesadüf olmadığını da kanıtladı.

Dram ve komedinin iç içe olduğu film, 1960’lı yıllarda yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenerek yazılmıştı.

Filmini öğretmenlere adadı

‘Mucize’, Egeli bir öğretmenin, fakirliğin hüküm sürdüğü yıllarda, okumayı bekleyen çocuk için yaptığı fedakarlıkları anlatıyor. Anadolu’nun ücra köşesinde sürgünü bir yaşama amacına döndüren öğretmeni Talat Bulut canlandırdı.

Üç günlük hasılat başarısından sonra yazılı bir açıklama yapan ünlü yönetmen şunları söyledi: Öncelikle seyircimize teşekkür ediyorum. Bu film, hayatlarını çocuklara ve eğitime adamış öğretmenlerin sıkıntılar içinde nasıl fedakarlık yaptıklarını gösteren bir film oldu. Mucize filmini, kalbinden özürlü olamayan, dünyaya kalp gözü ile bakabilen öğretmenlere adıyorum.