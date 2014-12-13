Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi köy boşalttırdı; yarın çırılçıplak bir herif koşacaktır, haberiniz olsun

Mahsun Kırmızıgül’ün 4. filmi “Mucize”de çırılçıplak koşması gereken sahne için köydeki kadınlar ve çocuklar kocaları tarafından bir gün için başka köye götürüldü.

Habertürk’te yer alan habere göre, Filmde Aziz karakterini canlandıran Mert Turak’ın senaryo gereği köyün içinde çırılçıplak koşması gerekiyordu. Kırmızıgül durumu köy muhtarına anlatınca, muhtar da durumu köy heyetiyle paylaştı. Köy heyeti ise köydeki kadınlar ve çocukların yakın köydeki akrabalarına 1 günlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı. Alınan karar köy halkına caminin ses siteminden yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

Yapılan duyuruda “Duyduk duymadık demeyin, Mahsun Kırmızıgül’ün filminde çırılçıplak bir adam koşacaktır. Onun için köydeki bütün kadınlar ve çocukların yarın başka köylere misafirliğe gitmesi önemle rica edilir. Duyan herkese söylesin yarın çırılçıplak bir herif koşacaktır. Haberiniz olsun’’ Bu cami duyurusundan sonra çekim günü, köyde kadın ve çocukların olmadığı bir ortamda çekimler gerçekleşti.