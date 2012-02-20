Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi AB'ye şikâyet edildi

T24 - AB, Kapadokya'nın tarihi ve kültürel dokusu konusunda endişeli. O endişenin sebebi; Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı "Hayat Devam Ediyor" dizisi. Dizi çekiminin bölgedeki tarihi konaklar, kiliseler ve diğer kültürel eserlere zarar verdiği ve bir Rum evinin de yakıldığı gerekçesiyle AB Komisyonu'na soru önergesi verildi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; önergede, "Kapadokya'nın son yıllarda tarihsel ve kültürel mirası yok etme pahasına film endüstrisinin en popüler yerlerinden biri haline getirildiği belirtildi ve bölgenin Avrupa Birliği koruması altına alınması istendi.





Avrupa Komisyonu, zarar gören Rum evinin koruma altında olduğunu, izin alınmadan kiralandığının tespit edildiğini kaydetti.

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nden ödünç alınan dört değerli tarihi eserin de tahrip edildiği ifade edildi.

Komisyon, Avrupa kültürel mirasının bir parçası olan Kapadokya'nın korunması için Türkiye'yi üzerine düşeni yapmaya çağırdı.