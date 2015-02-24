'Kırmızı fularlı kız'ın annesi HDP'den aday

Antalya'daki Gezi Parkı eylemlerinde 'kırmızı fularlı kız' olarak tanınan ve iki ayrı davada 103 yıl hapis cezası istemiyle yargılanırken PKK'ya katılan 21 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil'in annesi Nuray Erçağan, 7 Haziran seçimleri için milletvekili aday adayı oldu.

'Kırmızı Fularlı Kız' olarak tanınan ve iki ayrı Gezi davasında hakkında toplam 103 hapis cezası istemiyle yargılanan Ayşe Deniz Karacagil'in annesi Nuray Erçağan, Halkların Demokratik Partisi Antalya İl Başkanlığı'na, Antalya'dan milletvekilliği için aday adaylık başvurusunu yaptı. Erçağan başvurusunu HDP Antalya İl Başkanlığı'nda eşbaşkanlar Zarife Atik ve Ahmet Kaya'ya sundu.

Bir kadın ve anne olarak TBMM 'de olmak istediğini söyleyen Nuray Erçağan, "Bu ülkenin umuda ve güvene ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Böylesine karanlık günlerde aydınlık yüzlerin meclisi hedeflemesi, cesareti gerekiyor. Özellikle kadınlarımızın bir adım daha önde olması gerekiyor. Eğer meclisi hedefliyorsam, töre cinayetinde öldürülen Güldünya olmak, tekrar yaşatmak ve töre cinayetleri olmasın istiyorum. Özgecan'ın elleri olmak ve onları meclise taşımak istiyorum. Kadınlarımızın sesi, tecavüz ve tacize uğradığında sadece çığlık atmayalım orada da çığlığımızı seslendirelim. Anne ve kadın olarak her türlü şiddete karşı mecliste olmalıyız" diye konuştu.

Antalya için kesilen sedir ağacı, taş ocaklarının dinamitle patlattığı köylerin kirlenen sularının temiz suları olmak istediğini de belirten Erçağan, şöyle konuştu: "Ahmetler Kanyonu'nun kurtulmasını, turizm denilen ranta dayalı turizmin değil gerçek turizmin yapılmasını istiyorum. Konyaaltı sahillerinin tamamının halka kapatılıp rant uğruna peşkeş çekilmesini istemiyorum. Phaselis'in otele kurban edilmemesini istiyorum. Her türlü su ve ekoloji mücadelesinin meclise taşınmasını istiyorum. Otobüste ayakta gidenlerin sesi de olmalı mecliste."

Geçen yılın Mayıs ayında bir mektup bırakarak PKK 'ya katılan kızı Ayşe Deniz Karacagil'den ise haber alamadığını belirten Erçağan, "Umarım sağlığı iyidir. Sesimi de duyar. Bütün Kürt ve Türk gençlerinin umudu, annesi olmak isterim. Haksızlığın karşısında olmaya sadece söz veriyorum" dedi.