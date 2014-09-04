Kırmızı Fularlı Kız'ın kitabı çıktı

Antalya'da Gezi olaylarıyla ilgili iki davada 103 yıl hapis cezasıyla yargılanırken PKK'ya katılan ve 'Kırmızı Fularlı Kız' olarak bilinen 21 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil'in yaşadıkları, gezgin ressam Fatih Küçük tarafından önce resme, ardından tiyatro oyununa, son olarak da 'Kırmızı Fularlı Kız' adıyla kitaba dönüştürüldü.

Mehmet Çınar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Antalya'daki Gezi Parkı protestolarına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Deniz Karacagil, 2 Ekim 2013 günü tutuklandı. Polis sorgusunda 'taktığı kırmızı renkli fuların sosyalizmi simgelediği' yönünde sorular yöneltilen Karacagil, 11 Ekim günü Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Alanya Mahmutlar L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. 4 ay 6 gün tutuklu kalan Karacagil, 6 Şubat 2014 tarihinde yurt dışı yasağı ve her hafta polis merkezine imza verme şartlarıyla tahliye oldu. Terör örgütü üyeliği, memura mukavemet gibi çeşitli suçlardan hakkında açılan iki davada toplam 103 yıl hapis cezası istenen Ayşe Deniz Karacagil, 20 Mayıs'ta bıraktığı mektupla Suriye 'nin kuzey bölgesindeki Rojava'ya gittiğini yazdı.

Kitabı piyasaya çıktı

'Destan Yörük' kod adıyla PKK 'ya katıldığı belirtilen Ayşe Deniz Karacagil, cezaevi günlerinde elinde taşıdığı çiçek fotoğrafından esinlenerek Avangart Sanat Merkezi kurucusu Fatih Küçük tarafından resmedildi. Ardından Kırmızı Fularlı Kız'ı tiyatro oyununa konu eden Küçük, bu kez de kitabını yazdı. Yazar ve ressam Fatih Küçük'e ait 'Kırmızı Fularlı Kız' isimli kitap , Evrensel Basım Yayın tarafından basımı tamamlanarak piyasaya çıkartıldı.

Ayşe Deniz Karacagil'in Gezi olaylarıyla yaşadığı cezaevi ve sonraki süreçleri anlatan Küçük, ailesiyle yaptığı görüşmelerin yanı sıra, Ayşe Deniz'in cezaevindeki mektuplarına da 83 sayfalık kitabında yer veriyor.

Ayşe Deniz'i, "Emekçileri, işçileri ve haksızlığa uğrayanları savunurken taktığı tutkunun, sevginin ve aşkın rengi olan kırmızı fulara sebep sıcak yüreği aylarca küflü soğuk duvarlar arasında kaldı" diye tanımlayan Küçük, kitabında, "Ayşe Deniz dağa neden gitmiştir?" sorusuna da şu yanıtı verdi;

"Belki gidişin sebebi adının Deniz olmasıdır ve Deniz, adının hakkını vermek istediği için gitmiştir? Ya adı Deniz'den çok Ayşe olarak anılmış olsaydı, bu zor yola gider miydi mesela? O, Deniz olmayı seçti, çarpık olduğunu fark ettiği düzene kafa tutmak isteği bundandır belki. Neden gittiğinin bir önemi var, çünkü bir ülkenin yönetim biçimi insanların nereye gideceğini belirler."