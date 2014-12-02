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Yaşam

PKK'ya katılan 'kırmızı fularlı kız'ın annesi ve kız kardeşi gözaltına alındı

Gözaltına alınan anne ve kızı Yenikapı Polis Merkezi’ne götürüldü

02 Aralık 2014 08:36

Antalya’da tarihi Kaleiçi’nde uzun yıllardır Antalya Sanatçılar Derneği’ne tahsis edilen ve sanatsal faaliyetlerde kullanılan çay bahçesi, bugün polisin biber gazlı müdahalesiyle tahliye edildi. Tahliye sonrası çay bahçesinin etrafında çok sayıda Çevik Kuvvet polisi bekleyişini sürdürürken ilginç bir olay yaşandı. Akşam saatlerinden sonra 'kırmızı fularlı kız' olarak bilinen ve Gezi olaylarındaki eylemleri nedeniyle 103 yıl hapis cezası ile yargılanırken PKK’ya katılan Ayşe Deniz Karacagil’in annesi Nuray Erçağan ile kız kardeşi Devrim Karacagil’in gözaltına alınıp polis aracına bindirildi. Nuray Erçağan ile Devrim Karacagil’in etrafını saran yaklaşık 10 polis, gözaltına alınan anne ve kızı Yenikapı Polis Merkezi’ne götürüldü. 

DHA muhabiriyle telefonda görüşen Nuray Erçağan, Kaleiçi’nde başka bir kafeye giderken arkalarından yetişmek için koşan kızı Devrim’in &lsquo;kestirme’ olarak ANSAN’ın merdivenlerini kullandığını belirtti. Nuray Erçağan, çıkış kısmında polise geçmek istediğini söylediği sırada, Ayşe Deniz’in kardeşi olarak tanındığı için kızına müdahale edildiğini öne sürdü. Kızına ters kelepçe takıldığını görünce annesi olduğunu söylediğini belirten Nuray Erçağan, aynı şekilde kendisine de müdahalede bulunulduğunu belirterek, hırpalandıkları, darp edildiklerini kaydetti. 

Anne ve kızı hakkında polisler şikayetçi olurken, Yenikapı Polis Merkezi’ne giden avukat Hakan Evcin de anne ve kızına işkence edildiği, darp ve gerçeğe aykırı ifadeyi imzalatmaya zorlamaktan dolayı şikayetçi olduklarını açıkladı. Avukat Evcin, Devrim Karacagil’e bilinçli bir saldırı olduğunu, sonrasında işkence uygulandığı ve polis tarafından gerçeğe aykırı hazırlanan ifadenin imzalatılmaya çalışıldığını öne sürdü.

 

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