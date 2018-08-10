Kırmızı cuma; ekonomistler, Türk Lirası'nın değer kaybını nasıl yorumladı?

T24 Haber Merkezi

Türk lirası, dolar karşısında dünkü kapanışına göre yüzde 12'ye yakın değer kaybederek, 6.30 ile tüm zamanların en düşük düzeyini gördü.

Ekonomistler, TL’deki durumu sosyal medya hesaplarından değerlendirdi.

"Uzatmalar oynanıyor"

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, ‘kırmızı cuma’ olarak nitelediği bugün için “Adım adım buraya geleceğimizin herkes farkındaydı” dedi.

Gürses, açık bir ekonomide siyasetçilerin uzun süre hata yapma, kurum ve kurullardan kopma lüksü olmadığını söylerken "Bol ve ucuz küresel likidite sadece ‘uzatmaları’ oynatıyor” ifadelerini kullandı.

"Türkiye ekonomisi batıyor"

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi olan ekonomist Prof. Dr. Yalçın Karatepe de Türk Lirası’nın son 10 günde yüzde 20 değer kaybettiğini belirtirken "Türkiye ekonomisi batıyor” dedi.

"Milli felaket"

İktisatçı yazar Mustafa Sönmez de ‘Türkiye’nin hızla bir milli felakete doğru sürüklendiğini’ ifade ederken "Rejim kontrolü elden kaçırmış durumda” dedi. Sönmez, şu önerileri sıraladı:

“Parlamento toplanmalı ve inisiyatif kullanmalı. Merkez Bankası hızla faiz artırarak Türk lirasını güçlendirmeli. ABD ile gerilim hızla düşürülmeli.”

"Sorumlusu siyasi iktidar"

Ekonomi profesörü Ümit Akçay da uzun süredir yazdıkları şeylerin gerçekleştiğini vurgularken "Türkiye ekonomisi bir döviz krizi yaşamaktadır. Etkileri çok ağır olacak bir döneme girmiş bulunuyoruz. Sorumlusu siyasi iktidardır” yorumunu yaptı.

Bugün dolara ne oldu?

Financial Times (FT) gazetesinde bugün yer alan bir haber, lira üzerindeki aşağı yönlü baskının daha da artmasına neden oldu.

Gazete, Avrupa Merkez Bankası'nın euro bölgesinin en büyük bankaları arasında bulunan BBVA, UniCredit ve BNP Paribas'nın liradaki sert düşüşten etkilenme olasılığının yarattığı riskten kaygı duyduğunu bildirdi.

Gazetenin konuya yakın iki kişiye dayandırdığı haberinde, ECB'nin Türkiye'deki bankaların liranın değer kaybı nedeniyle döviz kredilerini ödeyememe riskinden endişelendiğini ifade etti.

Bu haber üzerine dolar/TL kuru 6.30’u gördü. Euro/TL de 7.22 seviyesinde yer aldı. Kur, ilerleyen saatlerde biraz daha rahatlasa da değer kaybı devam ediyor.