Sebep Financial Times haberi mi; dolar/TL, neden yükseldi?

Türk lirası, dolar karşısında dünkü kapanışına göre yüzde 12'ye yakın değer kaybederek, 6.30 ile tüm zamanların en düşük düzeyini gördü. Bugün yeni ekonomi paketinin açıklanması beklenirken, Financial Times gazetesi liradaki düşüşün euro bölgesine olası etkilerinin Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) kaygılandırdığını bildirdi.

İşlemciler, piyasada hacmin çok yüksek olmadığını ve bu nedenle de en ufak işlemlerin bile büyük dalgalanmalara neden olduğunu söylüyor.

Türk lirasının hızlı değer kaybında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasına daha fazla müdahale ettiği ve Merkez Bankası gibi kurumların bağımsızlığını kaybettiğine yönelik kaygılar etkili olmayı sürdürüyor.

Ayrıca Financial Times (FT) gazetesinde bugün yer alan bir haber, lira üzerindeki aşağı yönlü baskının daha da artmasına neden oldu.

Gazete, Avrupa Merkez Bankası'nın euro bölgesinin en büyük bankaları arasında bulunan BBVA, UniCredit ve BNP Paribas'nın liradaki sert düşüşten etkilenme olasılığının yarattığı riskten kaygı duyduğunu bildirdi.

Gazetenin konuya yakın iki kişiye dayandırdığı haberinde, ECB'nin Türkiye'deki bankaların liranın değer kaybı nedeniyle döviz kredilerini ödeyememe riskinden endişelendiğini ifade etti.

Bankacılık sektörünün toplam varlıklarının yüzde 40'ını döviz cinsi kredilerin oluşturduğu vurgulandı.

Haberde, liradaki değer kaybının Türkiye'de büyük yatırımları bulunan Avrupa bankalarının gelirlerini olumsuz etkilediğine de dikkat çekildi.

Lira üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bir diğer gelişme de ABD'nin iki bakana yaptırım uygulama kararının ardından Washington'a giden heyetin uzlaşma sağlayamadan geri dönmüş olması.

Albayrak'ın paketi bekleniyor

Öte yandan Piyasanın izlediği bir diğer gelişme de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklaması beklenen yeni ekonomi paketi olacak.

Piyasa oyuncuları, bu paketin mevcut ekonomik sıkıntıları aşmak için yeterli olup olmayacağının ve Erdoğan'ın bazı zorlu adımların hayata geçirilmesine sıcak bakıp bakmadığının yakından takip edildiğini söylüyor.