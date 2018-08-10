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Ekonomi

Doların ardından bir rekor da altından geldi

Cumhuriyet altını da 1.575 liradan satılıyor

10 Ağustos 2018 13:07

Dolar, sabah saatlerinde 4.60'ı geçerken bir rekor da altından geldi. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 6,8 değer kazancıyla 231 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını da 1.575 liradan satılıyor.

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Dün, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,94 primle 216,2 liradan tamamladı.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 1.208 dolardan alıcı buluyor.

 AA Finans Analisti İslam Memiş, dolarkurundan aldığı destekle yükselen altının gram fiyatının, 225 lira üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 250 lira seviyesine kadar çıkabileceğini kaydetti.

Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün (10 Ağustos 2018) açıklayacağı yeni ekonomi modeli ile ABD'den gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, İngiltere'de büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin de izleneceğini dile getirdi.

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