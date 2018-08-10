Dolar rekor üstüne rekor kırdı, ilaç krizi kapıda: 503'ü piyasaya kısıtlı veriliyor

Kurdaki yükselişte fren tutmuyor. Dolar, sabah saatlerinde 5.74'ü görürken, Euro da hız kesmeden yükselişini sürdürüyor. Türk Lirası ise hızla değer kaybetmeye devam ediyor. Ekonomideki kriz, ilaç sektöründe de alarm zillerinin çalmasına yol açtı. 6 ay önceki anlaşmayla Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmalar arasında 2.69 lirada sabitlenen Euro'nun 6,30’u aşması endişeyi büyüttü. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, 503 kalem ilacın piyasaya kısıtlı şekilde verildiğini söyledi.

"Limitli dağıtım sorun yaratıyor"

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre Çolak Euro'nun 2.69 TL’de sabitlendiğini anımsatarak dövizdeki artışın ilaç sektörünü de etkilediğini söyledi. Çolak, ilaca erişim konusunda sıkıntıların yaşandığını belirterek durumu şu sözlerle özetledi:

“Kur, ilaç sanayisinin beklentisini karşılamıyor. Elimizdeki verilere baktığımızda ilaç yokluğu yaşandığını söylememiz tam olarak doğru değil. Ancak ilaç bulunurluğunun kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ithal ilaç kalemlerine baktığımızda bu durumu daha net bir şekilde görüyoruz. Sahadan aldığımız veriler, 503 kalem ilacın piyasaya kısıtlı bir şekilde verildiğini gösteriyor. İlaç firmaları, ilacı piyasadan çekmiyor ama limitli bir şekilde dağıtıyor. Bu durum da arz-talep dengesini karşılamıyor, ilaca erişim konusunda sıkıntılara yol açıyor.”



İlaç sıkıntısı sosyal medyada

Sosyal medyada son günlerde özellikle bazı kanser ilaçlarına erişimde sıkıntılar yaşandığı yönündeki paylaşımlar yapılmaya başlandı.



Sektör temsilcilerine göre, yaşanan bu sorunlar aslında buz dağının görünen kısmını oluşturuyor. Şu anda mevcut stokların kullanıldığını belirten eczacılar, sabitlenen kur ile mevcut döviz kuru arasındaki makas açıldıkça ilaca ulaşmanın imkânsız hale geleceğine dikkat çekiyor.



Dövizdeki yükselişe rağmen sabit kur oranının yenilenmesi konusunda henüz açık bir talepte bulunmayan ilaç firmalarına hükümetin baskı uyguladığı iddia ediliyor. “Kısa süre içinde sabit kurun yükseltileceği” vaadiyle firmaların ikna edildiği belirtiliyor.