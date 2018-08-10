Dolar/TL 6.30'u gördü, Albayrak ekonomi paketi açıklamasını erteledi

Türk lirası, dolar karşısında dünkü kapanışına göre yüzde 12'ye yakın değer kaybederek, 6.30 ile tüm zamanların en düşük düzeyini gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıklaması beklenen yeni ekonomi paketi açıklaması saat 11.00’den 14.30’a çekildi.

Dolar, Euro ve Sterlin kurları güne rekor kırarak başladı. Dolar lira kaşısında birkaç dakika içinde 6.30'ya kadar yükselirken, piyasaların odaklandığı 'Yeni Ekonomi Modeli Tanıtım Toplantısı'nın 14:30'a ertelendiği açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yapacağı toplantı 11.00'de Dolmabahçe'de yapılacaktı.

Program değişikliğinin nedeniyle ilgili ise bilgi verilmedi.