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Dünya

Kırım'da kritik referandum başladı

Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin geleceğini belirleyecek referandumda oy verme işlemi başladı

16 Mart 2014 11:52

Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen referandumda oy verme işlemi başladı. Akşam yerel saatle 20.00'ye kadar devam edecek oy verme işleminin ardından, sandıklar kapatılarak oy sayımına geçilecek.

Kırım'ın geleceğini belirleyecek referandumda oy verme işlemi başladı.

Referandumda halka, "Rusya'ya bağlanmaya razı mısınız? " ve "1992 yılı Kırım Anayasası'nın yeniden yürürlüğe girmesi ve Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olmasına razı mısınız?" soruları yöneltilecek.

Oy verme işlemi yerel saatle akşam 20.00'ye kadar devam edecek. Resmi sonuçların ise 17 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

23 ülkeden 135 gözlemci tarafından izlenecek referandumda, oy verme hakkına sahip 1 milyon 200 bin seçmen bulunuyor. Ancak Kırım Tatarları, günler öncesinden referandumu boykot etme kararı aldı.

ABD ve birçok Avrupa ülkesi ise "referandumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve sonucunu tanımayacaklarını" açıkladı.

 

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