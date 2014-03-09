Kırım'da Ukrayna yanlıları dövüldü, hükümet banka hesaplarını bloke etti

Ukrayna'nın özerk bölgesi Kırım’da yapılacak referandum öncesinde Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik artıyor. Fiili kontrolün Rus birlikleri ve müttefik milislerin elinde olduğu belirtilen Kırım’da Ukrayna hükümetinin devlet hazinesinden nakit akışı imkânı sağlayan elektronik sistemlerin engellendiği belirtiliyor.

Kiev’deki Askeri Politikalar Araştırma Merkezi yöneticisi Dmitriy Timçuk, Rusya’nın “büyük bir savaş hazırlığı” içinde olduğunu ve Kırım yarımadasına toplu imha silahı sınıfına giren “Grad” füze sistemleri aktarmaya hazırlandığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'da yaşananların "tamamen jeopolitik nedenlerle yaratılmış yapay bir kriz" olduğunu söyledi.

AB liderleri son gelişmelerden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefon yağmuruna tuttu. Putin ise "Kırım'ın meşru otoriteleri tarafından atılan adımlar uluslararası hukuka uygun" olduğunu belirtti. ABD ise Rusya’ya yönelik uyarılarına bir yenisini daha ekleyerek, Kırım'ı ilhak için herhangi bir hamlenin diplomasi kapısını kapatacağını açıkladı.

Kırım’da ise Ukrayna yanlıları ile Rusya yanlıları arasındaki gerginlik artıyor. Kırım'ın Sivastopol kentindeki bir mitingde Ukrayna yanlısı aktivistler Rus yanlısı gruplar tarafından dövüldü.

Ukrayna yanlısı aktivistler dövüldü

Kırım'ın Sivastopol kentindeki bir mitingde Ukrayna yanlısı aktivistler, Rus yanlısı gruplar tarafından dövüldü. Ukrayna'nın özerk bölgesinde yapılacak referandum öncesinde fiili kontrol Rus birlikleri ve müttefik milislerin elinde artık. Kiev bu dururmun yasadışı olduğunu söylüyor.



Bu arada, Rusya, İngiltere ve Almanya liderleri Ukrayna krizini görüşmek için telefonda acil görüşme yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sitesinde "Durumunu değerlendirirken farklılıklara rağmen, ortak kaygının gerginliği azaltmak ve en kısa sürede durumu normalleştirmek olduğu ifade edildi" denildi. Putin "Kırım'ın meşru otoriteleri tarafından atılan adımlar uluslararası hukuka uygun" dedi.

ABD'den uyarı

ABD Rusya'yı, Kırım'ı ilhak için herhangi bir hamlenin diplomasi kapısını kapatacağı konusunda uyardı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a, Kırım'ın Ukrayna'nın parçası olduğunu kaydetti. Kerry Moskova'nın askeri tırmanmayı önlemesi gerektiğini de söyledi.



ABD Başkanı Barack Obama, dünya liderleriyle giderek derinleşen krizi tartıştı. Bu arada Kırım'a girmek isteyen uluslararası gözlemci ekibi uyarı ateşi açılması ardından geri döndü. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (AGİT) Armyansk'taki olaydan kimsenin zarar görmediğini söyledi. Bununla, AGİT'in şimdi Rus yanlısı güçlerin kontrolünde olan Kırım'a girmesi üçüncü kez engellenmiş oldu.

Ukrayna'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde parlamentonun 16 Mart'ta düzenleneceğini açıkladığı Rusya'ya katılıp, katılmama referandumu öncesinde durum gergin. Kiev yönetimi Rusya yanlısı güçler bölgeyi ele geçirmeye başladığında parlamentonun acil toplantısıyla göreve gelen Moskova yanlısı Kırım yönetimini tanımıyor.

Batılı güçler Rusya'yı Kırım'da Ukrayna'nın egemenlik haklarını çiğnemekle suçluyor. Hem ABD, hem de AB Moskova'ya ambargo tehdidinde bulunuyor.

Rusya'dan uyarı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'ye Kırım'daki krizle ilgili "aceleci ve pervasız" adımlar atmaması uyarısında bulunmuştu. Lavrov dün de Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Batı'yla diyaloğa devam etmeye hazırız. Ama diyalog dürüst, bir ortak gibi ve bizi bu krize tarafmışız gibi göstermeye çalışan girişimler yapılmadan olmalı. Bu krizi biz yaratmadık" dedi.

Lavrov müzakerelerin 21 Şubat'ta Ukrayna muhalefeti ve devrik lider Viktor Yanukoviç arasında varılan uzlaşma temelinde olması gerektiğini vurguladı. Uzlaşmada bir ulusal birlik hükümeti kurulması ve Aralık'ta erken cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması öngörülüyordu. Lavrov Kiev'deki geçici yönetimin "bağımsız olmadığını, çünkü büyük ölçüde silah zoruyla yönetimi ele geçiren radikal milliyetçilere bağımlı olduğunu" savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'da yaşananların "tamamen jeopolitik nedenlerle yaratılmış yapay bir kriz" olduğunu söyledi. Moskova'nın Ukrayna'nın yeni yönetimiyle iletişim kurduğunu doğrulayan Lavrov Kiev'in radikal sağ tarafından rehin alındığını savundu. Lavrov "dürüst ve bir ortak gibi" davranılması durumunda ülkesinin Batı ile daha fazla diyaloğa açık olduğunu vurguladı.

Ukrayna'daki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Andriy Deşçitsa da Rusya'nın müzakerelere girebileceğine dair umut veren işaretler gördüğünü belirtti. "Rusya'yla oturup konuşmadık ama aracılarla mesajımızı göndermeyi başardık. Rusya her şeyi reddeden bir tutum içinde değil, bu teklifi kabul edip değerlendiriyorlar. Yani biraz umut var" dedi. Deşçitsa bahsettiği teklifin tam olarak ne olduğunu açıklamanın erken olduğunu vurguladı.

Banka hesapları bloke edildi

Kırım Başbakan Yardımcısı Rustam Temirgaliyev, "Ukrayna yönetiminin devlet hazinesinden Kırım'a nakit imkanı sağlayan elektronik sistemleri dondurduğunu ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin banka hesaplarını bloke ettiğini" bildirdi.

Temirgaliyev Rus İnterfax ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Hazinesinin Kırım'daki tüm hesap sistemlerini dondurduğu konusunda bilgilendirildiklerini belirterek, "Kiev'in sergilediği bu davranış emeklilik maaşları ve normal maaş ödemelerini olumsuz yönde etkilemeyecek" dedi.

Büyük savaş hazırlığı iddiası

Ukrayna’da iktidar değişimi sonrasında askeri istihbarat toplama çalışmaları yürüten Kiev’deki Askeri Politikalar Araştırma Merkezi yöneticisi Dmitriy Timçuk, Rusya’nın Kırım’da büyük bir savaşa hazırlandığı iddiasını ortaya attı. Timçuk, Moskova’nın Kırım yarımadasına toplu imha silahı sınıfına giren “Grad” füze sistemleri aktarmaya hazırlandığını duyurdu.

Ukrayna’daki Unian haber ajansı tarafından aktarılan Timçuk’un tespitlerine göre Rusya yönetimi şu anda Karadeniz kıyısında kendi topraklarındaki Novorosiysk liman şehrinde Kırım’a gönderilmek üzere büyük bir askeri birlik hazırlıyor.

Bu askeri birlikte yer alan 120 zırhlı araç arasında toplu imha silahı sınıfına giren Grad füze sistemlerinin bulunduğu da belirtiliyor.