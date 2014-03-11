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Dünya

Kırım Parlamentosu bağımsızlık kararı aldı

Kırım Parlamentosu, 16 Mart referandumunu beklemeden bağımsızlık kararı aldı

11 Mart 2014 14:52

Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde geçen hafta Rusya'ya bağlanma kararı alan Moskova yanlısı parlamento, bugün yapılan oylama sonucunda bağımsızlık kararı aldı. Parlamento, referandumda ayrılma kararı çıktığında bağımsızlık ilan edileceklerini duyurdu.  

AFP'nin haberine göre, ezici çoğunluğu Rus kökenli milletvekillerinden oluşan parlamentodaki oylamaya katılan 81 vekilden 78'i Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin ve Kırım'a bağlı Sivastopol kentinin bağımsızlık ilanına onay verdi. 

Kırım Parlamentosu'nun, meşruiyeti hali hazırda sorgulanan 16 Mart referandumunu dahi beklemeden aldığı bağımsızlık kararının özellikle Batı dünyasında tepkilere neden olması bekleniyor.

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