Kırım yönetiminden Tatar'lara devlet teklifi

Ukrayna’dan ayrılarak Rusya'ya bağlanmak için 16 Mart tarihinde referanduma gitmeye hazırlanan Moskova yanlısı Kırım yönetimi, yarımadadaki krizi uluslararası düzeye taşıma potansiyelini elinde bulunduran Tatar azınlığa “Yeni devlet Rus-Tatar ortaklığı olsun” teklifini götürdü.
Kırım’da nüfusun yüzde 12’lik bölümünü oluşturan Kırım Tatarlarına ortaklık teklifi getiren Rusya yanlısı Başbakan Sergey Aksinov, RİA haber ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Referandumdan sonra Kırım’da Tatarca’yı Rusça’nın yanında ikinci devlet dili yapmaya hazırız. Tatar azınlığa Kırım hükümetinde Başbakan Birinci Yardımcısı görevi ve iki bakanlık vermeye hazırız. Geride kalan bakanlıklarda ise yine kilit görevlere Tatar halkın temsilcilerinin getirilmesini sağlamaya hazırız”
Referandum tarihinin 30 Mart’tan 16 Mart’a çekildiğinin açıklanmasından sonra Kırım Tatar Meclisi, kritik oylamayı boykot etme kararı aldığını açıklamıştı.