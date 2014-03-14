ABD: Kırım'daki referandum sonuçlarını tanımayacağız

Londra'da Rus mevkidaşıyla görüştükten sonra basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Kırım'da Pazar günü yapılacak referandumun sonucunu tanımayacaklarını söyledi.

Kerry'den önce kameraların karşısına geçen Sergey Lavrov ise Ukrayna'daki durumla ilgili ABD ile ortak bir vizyonlarının olmadığını söyleyerek, "Kırım'daki referandumun sonucuna saygı duyacağız" dedi.

Buna karşın diyaloğun ve müzakerelerin yapıcı ve yararlı olduğunu belirten Lavrov, Kırım konusunda, "Rusya Devlet Başkanı tarafından da ifade edilen pozisyonumuzu yineledik. Kırım halkının referandumdaki isteğine saygı duyacağız" dedi.

Ukrayna konusunda bir temas grubunun oluşturulmasını "yanlış bir yaklaşım" olarak tanımlayan Lavrov, uluslararası toplumun Ukrayna'da anayasal reform yapılmasını teşvik etmesi gerektiğini dile getirdi.

‘Tehditte bulunmadı’

"Rusya hükümetinin, Ukrayna'nın doğusuna askeri müdahale planı yok" diyen Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili sözlerinin anımsatılması üzerine, "Kerry, Rusya'ya karşı bir tehditte bulunmadı" yanıtını verdi.