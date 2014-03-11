Kırım’dan bağımsızlık bildirisi



Kırım Parlamentosu, “Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol Kenti Bağımsızlık Bildirisi”ni kabul etti. 81 milletvekilinden 78'inin oyuyla kabul edilen bildiri, pazar günü düzenlenmesi planlanan referandumda çoğunluğun bağımsızlık yönünde oy kullanması durumunda Rusya Federasyonu'na katılım için başvuruda bulunulmasını öngörüyor.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre bildiride, “16 Mart 2014 tarihindeki doğrudan halk oylamasının sonucunda Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri de dâhil olmak üzere Kırım’ın Rusya’ya bağlanma kararı alınırsa, Kırım bağımsız ve egemen bir cumhuriyet olarak ilan edilecektir” ifadesi yer aldı.

Kosova'ya atıf

Bildiriye dayanak olarak, ‘halkların kendi kaderini tayin etme hakkını öngören Birleşmiş Milletler sözleşmesi, diğer bir dizi uluslararası anlaşma ve 22 Temmuz 2010 tarihli BM Uluslararası Mahkemesinin, Kosova’ya ilişkin olarak bir devletin tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmesinin uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmediğine dair kararı' gösterildi.

Bildiride Kırım Cumhuriyeti'nin ‘demokratik, laik ve çok milliyetli bir devlet olarak kendi topraklarında barışı, etnik ve dini dirlik ve düzenliği koruyacağı' taahhüdünde bulunuluyor.

Rusya'da yasal hazırlık

Bu arada Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma, önümüzdeki hafta Kırım'ın Rusya topraklarına katılmasını mümkün kılacak yasa değişikliğini ele alacak. Yabancı bölgelerin Rusya Federasyonu'na alınmasına yönelik yasadaki değişikliğin Duma'da 21 Mart'ta düzenlenecek oturumda tartışılacağı bildirildi.

2001 yılında yürürlüğe giren mevcut yasaya göre, bir bölgenin Rusya Federasyonu'na katılabilmesi için, bölgenin bağlı olduğu devletin Moskova'ya başvurması gerekiyor. Önerilen değişiklikle, meşru bir merkezî hükümetin bulunmaması durumunda bir bölgenin, bağlı bulunduğu devletin onayı olmadan da Rusya'ya katılabilmesi mümkün olacak.

Pazar günü yapılacak referandumda Kırım'ın gelecekteki statüsüyle ilgili Ukrayna'dan daha fazla özerklik kazanılması ile Rusya Federasyonu'na katılmak arasında tercih yapılacak. Kiev'deki geçici hükümet ve Batılı ülkeler ise referandumun Ukrayna yasaları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu görüşünde.