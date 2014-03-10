Rusya Kırım'ı kazanmak üzere



Rusya'nın Kırım krizindeki tutumunu değiştirmemesine tepki olarak Avrupa Birliği (AB) sert yaptırım kararları almaya hazırlanıyor. Brüksel'deki diplomatik çevrelerce, AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nin önümüzdeki hafta başında yapılacak olan buluşmasında vize yasağı ve banka hesaplarının dondurulması gibi cezalandırıcı uygulamalar üzerinde mutabakat sağlanabileceği belirtildi. İngiltere Başbakanı David Cameron, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisi olan nüfuz sahibi Ruslar'a yaptırım uygulanacağını açıkladı. Rusya Federasyonu'na iltihak amacıyla 16 Mart'ta yapılacak olan Kırım'daki halkoylamasının devletler hukukuna aykırı olduğunu belirten Cameron, Rusya'nın Kırım politikasını değiştirmemesi durumunda cezai uygulamadan etkilenecek olan 18 Rus'un Salı günü belirleneceğini söyledi. İngiltere Başbakanı Ukrayna'daki gelişmelere seyirci kalınamayacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kırım krizinin çözümü için uluslararası temas grubu kurma çalışmalarını desteklemesi için Rusya Devlet Başkanı Putin'e yeniden çağrıda bulundu. Başbakan Merkel Ukrayna ile ilgili olarak Perşembe günü Almanya Federal Cumhuriyeti Meclisi'nde bir hükümet açıklaması yapacak.

Ruslar Kırım'da ilerliyor

Kırım'daki gerginlik devam ediyor. Ukrayna kaynaklarından alınan bilgiye göre Kırım'daki bir Ukrayna askeri üssü daha silahlı kişiler tarafından zapt edildi. Kırım'ın hükümet merkezi Simferepol'daki askeri hastane de Rusya yanlısı grupların kontrolüne geçti.

Almanya Hükümeti Rusya'nın tutumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, arabuluculuk girişimlerinin şimdiye kadar başarısız kalmasıyla ilgili olarak, diyalog ve uzlaşı arayışı için fazla zaman kalmadığını ve Rusya'nın gerekli gönüllülüğü göstermediğini söyledi. Moskova yönetimi, Batı yanlısı yeni Ukrayna yönetimiyle temas grubu bünyesinde bir araya gelmeyi ret ediyor.

Almanya hükümet sözcüsü AB tarafından kararlaştırılan yaptırımların yol haritası hakkında da bilgi verdi. AB'nin kesinlikle diyalog ve anlaşma yolunu tercih ettiğini ve bunun için vaktin henüz geçmediğini belirten Steffen Seibert gerektiği takdirde harekete geçmeye, çeşitli ekonomik tedbirleri uygulamaya koymaya da hazır olduklarını söyledi.

Yaptırımlar kapıda

AB geçen hafta Rusya'nın Kırım'dan çekilmemesi durumunda uygulanacak üç aşamalı plan üzerinde anlaşma sağlamıştı. İlk aşamada Rusya ile sürdürülen vize kolaylığı görüşmeleri askıya alınacak. Rusya ile ortaklık anlaşmasını konu alan görüşmelere de ara verilecek.

AB, Rusya'yı anlaşmazlığa çözüm arayışına katkıda bulunmadığı gerekçesiyle eleştiriyor. AB Komisyon'unun sözcüsü, tansiyonu düşürücü adımlar atılmamış olmasından endişe duyduklarını ve Batı yanlısı Kiev yönetimini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. Sözcü, Ukrayna mallarına gümrük vergisi muafiyeti uygulanacağını ve şartlar yerine getirildiği takdirde önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya 1,6 milyar Euro'luk ödemeler dengesi yardımı yapılacağını söyledi.

Çarşamba günü Varşova'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile buluşacak olan Polonya Başbakanı Donald Tusk Rusya'ya olan enerji bağımlılığının azaltılması gerektiğini söyledi. Tusk, Almanya'nın Rus doğalgazına bağımlı olmasının Avrupa'nın egemenliğini tehlikeye sokabileceğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Salı günü Estonya, Letonya ve Litvanya'da temaslar yapacak. Ukrayna Başbakanı Arseni Yazenyuk da Çarşamba günü Washington'da Başkan Obama ile bir araya gelecek. Başbakan Merkel hafta sonunda Vladimir Putin, ABD Başkanı Barack Obama ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapmış ve Başbakan Erdoğan Türkiye'nin temas grubuna katılmaya hazır olduğunu söylemişti.

Kırım'da referandum

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rus askerlerinin Kırım'dan çekilmesi şeklindeki talebini tekrarladı. Rusmussen Rusya'dan, uluslararası yükümlülüklerine uyup birliklerini geri çekmesini ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine de müdahale etmemesini beklediklerini söyledi. NATO Genel sekreteri ‘Bild' gazetesine yaptığı açıklamada, 21. Yüzyılda Avrupa'nın sınırlarını değiştirmeye kalkışılamayacağını ifade etti.

İktidarını ilan eden Kırım yönetimi Pazar günkü tartışmalı referandumda büyük çoğunluğun Rusya'ya iltihaktan yana oy kullanacağını duyurdu. Moskova yanlısı parlamento başkanı Vladimir Konstantinov Kırım halkının yüzde 80'inin Rusya Federasyonu'na katılmayı arzuladığını söyledi. Kremlin, oylama sonucuna göre, devletler hukukuna göre Ukrayna toprağı sayılan Kırım'ı Rusya Federasyonu'na dâhil etmeye hazır olduklarını duyurdu. Ukrayna'nın güney ve doğusundaki büyük şehirlerde de Kırım'daki gibi referandum yapılması talep ediliyor. Başkan adaylarından Vitali Kliçko Harkov'daki bir miting sırasında yumurta, taş ve havai fişek saldırısına uğradı.